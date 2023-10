SAIU edital com 58 vagas e salários de até R$ 8.508,30

Saiu edital do novo concurso TJ – Tribunal de Justiça. O edital oferta vagas imediatas mais formação de cadastro reserva.

Além disso, os salários são acima de R$ 8,5 mil.

Vagas concurso TJ

Veja a seguir as oportunidades e os salários:

Nível médio – Técnico Judiciário

CARGOS VAGAS SALÁRIO Apoio Especializado 04 R$ 6.539,48 Judiciária/Administrativa 10 R$ 6.539,48

Nível superior – Analista Judiciário

CARGOS VAGAS SALÁRIO Administração 01 R$ 8.508,30 Assistente Social 02 R$ 8.508,30 Biblioteconomia/Documentação 01 R$ 8.508,30 Contador 06 R$ 8.508,30 Controle Interno 04 R$ 8.508,30 Estatístico 01 R$ 8.508,30 Pedagogo 01 R$ 8.508,30 Psicólogo 04 R$ 8.508,30 Tecnologia da Informação –

Seg. da Informação 02 R$ 8.508,30 Tecnologia da Informação – Telecomunicações 02 R$ 8.508,30 Tecnologia da Informação –Banco de Dados 03 R$ 8.508,30 Tecnologia da Informação –

Des. de Sistemas 06 R$ 8.508,30 Judiciária 11 R$ 8.508,30

Sobre as provas do concurso TJ



O concurso do Tribunal de Justiça do Amapá (TJ AP) promete ser um desafio emocionante para os candidatos, com várias etapas de avaliação. A organização está a cargo da renomada FGV, o que acrescenta um toque de prestígio ao processo.

A primeira etapa, a Prova Objetiva, será um teste crucial, desafiador, com caráter eliminatório e classificatório. Além disso, haverá a Perícia Médica para candidatos com deficiência e a Heteroidentificação para candidatos que se autodeclararem negros, ambas com caráter eliminatório.

A data da prova do concurso TJ está marcada para 24 de março de 2024, em Macapá/AP. Será um dia importante na trajetória dos candidatos, que enfrentarão a Prova Escrita Objetiva, composta por 80 questões de múltipla escolha em áreas como Língua Portuguesa, Matemática, Legislação Específica e Conhecimentos Específicos.

Os cargos do concurso TJ abrangem desde Analista Judiciário a Técnico Judiciário, cada um com suas particularidades.

EDITAL

Último concurso TJ

O último concurso do Tribunal de Justiça do Amapá (TJ AP), realizado em 2014 e organizado pela Fundação Carlos Chagas, teve uma procura significativa, com 27.378 candidatos inscritos para as 100 vagas ofertadas.

Os cargos mais concorridos foram Analista Judiciário na especialidade Judiciária e Administrativa, com 3.038 inscritos, e Técnico Judiciário, com 13.275 inscrições, representando quase metade do total de candidatos.

As vagas foram distribuídas entre diversas especialidades, tanto para Analista Judiciário, que exige nível superior, em alguns casos específicos com Bacharelado, quanto para Técnico Judiciário, que requer nível médio.

No concurso anterior, as etapas incluíram provas objetivas de conhecimentos gerais e específicos para todos os cargos, com uma Prova Prática para a especialidade de Taquigrafia.

As provas objetivas tiveram duração de 4 horas e foram realizadas em turnos diferentes para Analista e Técnico. Elas abordaram questões de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico-Matemático, Noções de Direito Constitucional e Administrativo, além de conhecimentos específicos.

O concurso TJ AP é uma excelente oportunidade para quem deseja seguir carreira no Poder Judiciário e, considerando a concorrência anterior, a preparação adequada é fundamental para se destacar e conquistar uma vaga. Fique atento às próximas etapas do concurso e inicie sua preparação o quanto antes.

TJ AP

O Tribunal de Justiça do Amapá (TJ AP) é o órgão responsável pelo Poder Judiciário no estado do Amapá, situado no extremo norte do Brasil. Sua função principal é garantir o cumprimento das leis e promover a justiça em todo o território estadual.

O TJ AP desempenha um papel fundamental na administração da justiça, julgando processos judiciais de diversas naturezas, como cíveis, criminais, familiares, trabalhistas, entre outros. Além disso, é responsável por supervisionar e fiscalizar os serviços cartorários, promovendo a transparência e a ética nas atividades relacionadas à justiça.

O tribunal é composto por magistrados, servidores e demais profissionais que atuam em diversas áreas, desempenhando funções essenciais para o funcionamento do Poder Judiciário no Amapá.

Os concursos públicos realizados pelo TJ AP são uma forma de selecionar novos profissionais para compor seu quadro de servidores, garantindo a qualidade e eficiência dos serviços prestados à população. Esses concursos oferecem oportunidades em cargos de nível médio e superior, como Técnico Judiciário e Analista Judiciário, em diversas especialidades.