SAIU edital com salários acima de R$ 14 MIL

Mais um concurso Câmara foi liberado. Os salários são atraentes. Portanto, os aprovados receberão valores acima de R$ 14 mil.

Concurso Câmara

O concurso da Câmara Municipal de São Paulo abriu uma nova seleção para o cargo de procurador legislativo, publicando o edital no Diário Oficial em 30 de outubro.

Esta seleção oferece três vagas para contratação imediata, além de formar um cadastro reserva de pessoal. Para concorrer, os candidatos devem ter formação de nível superior em direito e registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). O cargo oferece uma remuneração inicial de R$ 14.113,59, com uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. O período de inscrições será de 1 a 29 de novembro.

Dentre as vagas imediatas, uma delas é reservada para candidatos pretos. A aplicação das provas para o concurso da Câmara Municipal de São Paulo está prevista para ocorrer em 14 de janeiro, das 8 às 13 horas.

Além da prova objetiva com 100 questões, abrangendo temas como língua portuguesa, direito constitucional, direito administrativo, direito processual civil, direito civil, direito municipal, direito tributário e financeiro, direito eleitoral, direito penal e processual penal, direito do trabalho e processual do trabalho, e direito previdenciário.

Além disso, haverá uma prova dissertativa composta por quatro questões discursivas, duas no período da manhã e duas no período da tarde, além de dois pareceres, um no período da manhã e outro no período da tarde neste concurso Câmara.

Cada questão discursiva terá um valor de dez pontos, e cada parecer valerá 30 pontos. As questões discursivas deverão ser respondidas em até 30 linhas, e os pareceres devem ter no máximo 120 linhas de extensão.



Como se inscrever neste concurso Câmara

Os interessados poderão se inscrever somente pela internet, na página eletrônica da banca organizadora, que é a Fundação Getúlio Vargas (FGV).

O acesso estará disponível a partir das 16 horas no primeiro dia e até o mesmo horário no último dia do período de inscrições.

A taxa de inscrição é de R$ 116 e o pagamento deve ser efetuado até o dia 30 de novembro.

Provas do concurso Câmara

O concurso Câmara Municipal de São Paulo tem a aplicação das provas prevista para o dia 14 de janeiro, das 8h às 13h. Além disso, haverá uma prova discursiva marcada para o dia 17 de março, das 8h às 12h e das 15h às 19h.

A prova objetiva será composta por 100 questões distribuídas da seguinte forma:

Língua portuguesa: 15 questões

Direito constitucional e teoria geral do direito: 25 questões

Direito administrativo: 15 questões

Direito processual civil e direito civil: 15 questões

Direito municipal: 5 questões

Direito tributário e financeiro: 5 questões

Direito eleitoral: 5 questões

Direito penal e processual penal: 5 questões

Direito do trabalho e processual do trabalho: 5 questões

Direito previdenciário: 5 questões

A prova discursiva consistirá em quatro questões discursivas, sendo duas no período da manhã e duas no período da tarde. Além disso, incluirá dois pareceres, um no período da manhã e outro no período da tarde.

Cada questão discursiva terá um limite de 30 linhas, enquanto os pareceres poderão ter até 120 linhas. Cada questão discursiva valerá dez pontos, e os pareceres valerão 30 pontos cada.

