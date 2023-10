saiu edital com salários acima de R$ 22 MIL

Mais um concurso Polícia Civil foi liberado. O edital saiu com ótimos salários. Os aprovados receberão acima de R$ 22 mil.

As oportunidades são da Polícia Civil de Santa Catarina.

Concurso Polícia Civil

Ao todo, são 60 vagas imediatas disponíveis, além de 100 oportunidades para compor o cadastro reserva.

Essas vagas se distribuem da seguinte maneira:

Delegado de Polícia Substituto : 30 vagas imediatas e 50 para cadastro reserva.

: 30 vagas imediatas e 50 para cadastro reserva. Psicólogo: 30 vagas imediatas e 50 para cadastro reserva.

No entanto, para concorrer a esses cargos, os candidatos precisam atender a alguns requisitos principais:

Delegado Substituto:

Para pleitear a vaga de Delegado, é necessário possuir um diploma de bacharel em Direito. Além disso, após a nomeação no cargo, os candidatos aprovados devem concluir com êxito um curso de formação profissional com duração mínima de 600 horas-aula na respeitada Academia de Polícia Civil (ACADEPOL).



Psicólogo:

Aqueles que aspiram à posição de Psicólogo devem estar de posse de um diploma na área de Psicologia. Similarmente, após a admissão no cargo, é requerida a aprovação em um curso de formação com, pelo menos, 400 horas-aula na renomada Academia de Polícia Civil (ACADEPOL).

Esses editais representam uma oportunidade empolgante para quem busca seguir carreiras respeitadas no âmbito da segurança pública em Santa Catarina.

É essencial que os candidatos estejam atentos aos detalhes e requisitos específicos para cada cargo, de modo a garantir uma participação bem-sucedida no processo seletivo.

Sobre os salários concurso Polícia Civil

Os valores pagos são:

Psicólogo: R$ 10.620,99; e

Delegado: R$ 22.828,99.

Como serão as provas do concurso Polícia Civil ?

Em busca de uma carreira na área policial ou psicológica? Confira as etapas de seleção para os cargos de Delegado e Psicólogo e esteja pronto para trilhar seu caminho no setor público.

Cargo de Delegado:

Prova Objetiva: Sua jornada começa com uma prova objetiva que avaliará seu conhecimento e habilidades. Esta etapa é tanto eliminatória quanto classificatória.

Sua jornada começa com uma prova objetiva que avaliará seu conhecimento e habilidades. Esta etapa é tanto eliminatória quanto classificatória. Prova Dissertativa: Aprofunde seu conhecimento por meio de uma prova dissertativa, que também é uma etapa eliminatória/classificatória.

Prova de Capacidade Física: Demonstre sua aptidão física nesta etapa, que é eliminatória.

Demonstre sua aptidão física nesta etapa, que é eliminatória. Prova Oral: A habilidade de comunicação é essencial. Esta fase é eliminatória e testará sua capacidade de se expressar verbalmente.

A habilidade de comunicação é essencial. Esta fase é eliminatória e testará sua capacidade de se expressar verbalmente. Investigação Social: Sua conduta e antecedentes serão avaliados nesta fase eliminatória.

Sua conduta e antecedentes serão avaliados nesta fase eliminatória. Avaliação Psicológica: Uma avaliação psicológica para garantir que você está preparado para a carreira.

Uma avaliação psicológica para garantir que você está preparado para a carreira. Exame Toxicológico de Larga Janela de Detecção: Eliminatória, esta etapa visa garantir um ambiente de trabalho seguro.

Eliminatória, esta etapa visa garantir um ambiente de trabalho seguro. Avaliação de Títulos: Sua formação e experiência serão consideradas nesta fase classificatória.

Cargo de Psicólogo:

Prova Objetiva: Inicie sua jornada com uma prova objetiva que avalia seu conhecimento e habilidades. Esta etapa é eliminatória/classificatória.

Inicie sua jornada com uma prova objetiva que avalia seu conhecimento e habilidades. Esta etapa é eliminatória/classificatória. Prova de Capacidade Física: Demonstre sua aptidão física nesta etapa eliminatória.

Demonstre sua aptidão física nesta etapa eliminatória. Investigação Social: Sua conduta e antecedentes serão avaliados nesta fase eliminatória.

Sua conduta e antecedentes serão avaliados nesta fase eliminatória. Avaliação Psicológica: Para garantir que você está apto para o cargo.

Para garantir que você está apto para o cargo. Exame Toxicológico de Larga Janela de Detecção: Etapa eliminatória para garantir um ambiente de trabalho seguro.

Etapa eliminatória para garantir um ambiente de trabalho seguro. Avaliação de Títulos: Sua formação e experiência serão levadas em consideração nesta fase classificatória.

Provas concurso Polícia Civil

Para ambos os cargos, as provas objetivas do concurso Polícia Civil estão programadas para 28 de janeiro de 2024, em diversas cidades, oferecendo oportunidades em várias regiões do estado, incluindo Chapecó, Criciúma, Tubarão, Grande Florianópolis (Florianópolis, São José ou Palhoça), Itajaí, Joaçaba, Joinville e Lages.

A Prova Objetiva é um dos passos cruciais nesse processo seletivo, e é importante estar bem preparado. Aqui estão as informações detalhadas sobre essa etapa:

Para ambos os cargos:

A Prova Objetiva terá uma duração máxima de 5 horas.

Será composta por 100 questões de múltipla escolha, com 5 alternativas para cada questão, sendo apenas uma delas a resposta correta.

Requisitos

Veja a seguir

Para o cargo de Delegado:

Para ser aprovado na Prova Objetiva, o candidato deve atingir o número mínimo de 60 pontos no somatório das disciplinas que compõem a prova, considerando os Grupos 1 e 2.

É necessário também obter pelo menos 1 ponto em cada disciplina do Grupo 1.

Além disso, o candidato deve garantir um mínimo de 6 pontos no somatório das disciplinas do Grupo 2.

Para o cargo de Psicólogo:

Para passar na Prova Objetiva, o candidato precisa acertar no mínimo 60 questões.

Esses requisitos são fundamentais para prosseguir no processo seletivo.

Como se inscrever

Os interessados poderão se inscrever do site da banca Fundação Getúlio Vargas (FGV), no período entre 23 de outubro e 21 de novembro. Os valores das taxas são:

Psicólogo: R$ 250,00; e

Delegado: R$ 300,00.

EDITAL PÁG 26