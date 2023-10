saiu EDITAL com salários iniciais de R$ 14 MIL

Saiu edital do concurso Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) com grandes oportunidades.

Os aprovados receberão salários acima de R$ 14 mil.

Sobre o concurso Cemaden

Nesta segunda-feira, dia 9 de outubro, foi divulgado no Diário Oficial da União o anúncio do início das inscrições para o novo concurso do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais). Este concurso oferece 24 vagas para tecnologistas e pesquisadores que precisam ter diploma universitário em áreas específicas. É importante saber que esse concurso faz parte de um total de 814 vagas autorizadas pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC). Os salários podem chegar a R$ 12.634,31 para tecnologistas e R$ 14.274,53 para pesquisadores. Apesar de inicialmente previstas, as 11 vagas para analistas não estarão disponíveis. As inscrições serão aceitas entre 23 de outubro e 23 de novembro. Vagas concurso Cemaden Ao todo são 24 vagas divididas entre o cargo e tecnologistas. Para área de pesquisador., por exemplo, os cargos ofertados são:

Geodinâmica;

Hidrologia;

Meteorologia por sensores remotos;

Redução de risco de desastres;

Impactos de desastres.

Os tecnologistas podem contar com remunerações iniciais que atingem R$ 12.634,31.

Esse valor inclui um salário base de R$ 5.913,57, uma gratificação por desempenho em atividades de ciência e tecnologia de R$ 1.974,18, além de uma gratificação por nível de formação: R$ 1.131,38 para especialização, R$ 2.203,59 para mestrado e R$ 4.746,56 para doutorado.

O tempo de trabalho semanal é de 36 horas.

No caso dos pesquisadores deste concurso Cemaden, o salário inicial chega a R$ 14.274,53.

Esse montante é composto por um vencimento básico de R$ 6.710,29, uma gratificação por desempenho em atividades de ciência e tecnologia de R$ 2.151,67, e uma gratificação específica para doutorado de R$ 5.412,57.

É importante notar que a lotação para ambas as posições será em São Paulo.

Como serão as provas do concurso Cemaden

As provas vão acontecer em dias diferentes, de acordo com o cargo. 18 de fevereiro para os tecnologistas e 25 de fevereiro para os pesquisadores, no período vespertino.

As fases também são diferentes. Confira:

Para os tecnologistas, o processo de seleção seguirá as seguintes etapas:

a) Um Exame Escrito Objetivo de Conhecimentos Específicos, que terá um caráter tanto eliminatório quanto classificatório, e será aplicado a todos os candidatos.

b) Uma Avaliação Escrita Prática, que será classificatória e também obrigatória para todos os concorrentes.

c) Uma Análise de Títulos e Histórico Profissional, que terá um caráter classificatório e abrangerá todos os cargos disponíveis.

As provas objetivas e escritas ocorrerão unicamente na cidade de São José do Campos, no estado de São Paulo.

A parte objetiva da avaliação será composta por 20 perguntas relacionadas aos conhecimentos específicos necessários para o cargo.

A prova escrita prática consistirá em uma única questão, e a análise de títulos terá um limite máximo de 100 pontos para a pontuação dos candidatos.

Prova de pesquisadores

Para os pesquisadores, o processo de seleção compreenderá as seguintes etapas:

a) Uma Prova Escrita de Conhecimentos Específicos, que terá um caráter tanto eliminatório quanto classificatório, e será aplicada a todos os cargos.

b) Uma Prova Escrita Prática, de natureza classificatória, que também será obrigatória para todos os concorrentes.

c) Uma Defesa Pública de Memorial, que terá caráter classificatório e se aplicará a todos os cargos.

d) Uma Análise de Títulos e Histórico Profissional, que terá caráter classificatório e se estenderá a todos os cargos disponíveis.

As provas escrita e prática serão realizadas em São José dos Campos. A seção escrita será composta por duas questões que abordarão conhecimentos específicos.

Da mesma forma, a parte escrita prática também incluirá duas questões sobre conhecimentos específicos.

A defesa pública do memorial terá um valor máximo de 100 pontos, enquanto a avaliação de títulos terá um limite de 100 pontos também.

Como se inscrever neste concurso Cemaden

Os interessados poderão se inscrever no site da banca organizadora, o Instituto AOCP. As inscrições do concurso Cemaden vão acontecer entre os dias 23 de outubro e 23 de novembro.

O pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$160, poderá ser pago até o dia 24 de novembro.

Requisitos concurso Cemaden

Os requisitos do concurso variam de acordo com o cargo. Segundo o edital, as características são:

Tecnologista Pleno I

Engenharia

Vagas: 3

Requisitos: Graduação nas áreas de conhecimento em Engenharia Eletrônica, de Telecomunicações, Mecânica, Mecatrônica, Elétrica, da Computação, de Produção, Ciências Exatas, ou correlatas. Mestrado, devidamente registrado, ou três anos de experiência, após a graduação, em atividade de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, que lhe atribua habilitação correspondente; e Experiência em projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico na área de especialidade desse Cargo.

Vulnerabilidade e desastres geo-hidro-meteorológicos

Vagas: 1

Requisitos: Graduação nas áreas de conhecimento em Geografia, Meteorologia, Engenharias, Geologia, Ciências Exatas e Naturais, Ciências Ambientais, ou correlatas; e Mestrado, devidamente registrado, ou três anos de experiência, após a graduação, em atividade de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, que lhe atribua habilitação correspondente. Experiência em projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico na área de especialidade desse Cargo.

Meteorologia por sensores remotos

Vagas: 1

Requisitos: Graduação nas áreas de conhecimento em Geociências ou Ciências Atmosféricas, ou Meteorologia, Física ou correlatas; Mestrado, devidamente registrado, ou três anos de experiência, após a graduação, em atividade de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, que lhe atribua habilitação correspondente; e Experiência em projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico na área de especialidade desse Cargo.

Impactos e desastres hidrometeorológicos

Vagas: 1

Requisitos: Graduação nas áreas de conhecimento em Ciências Atmosféricas, Hidrologia, Geociências, Geografia, Meteorologia, Ciências Exatas e da Terra, Ciências da Computação, Engenharias ou correlatas; Mestrado, devidamente registrado, ou três anos de experiência, após a graduação, em atividade de pesquisa ou desenvolvimento tecnológico, que lhe atribua habilitação correspondente; e Experiência em projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico na área de especialidade desse Cargo.

Geoprocessamento aplicado a riscos e desastres

Vagas: 1

Requisitos: Graduação nas áreas de conhecimento em Geografia, Meteorologia, Engenharias, Geologia, Ciências Exatas, Ciência da Computação, Ciências Ambientais, Ciências Agrárias, ou correlatas; Mestrado, devidamente registrado, ou de três anos de experiência, após a graduação, em atividade de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, que lhe atribua habilitação correspondente; e Experiência em projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico na área de especialidade desse Cargo.

Tecnologia da informação

Vagas: 1

Requisitos: Graduação nas áreas de conhecimento em Engenharia da Computação, Tecnologia da Informação, Ciências da Computação, Geociências, Ciências Exatas ou correlatas; Mestrado, devidamente registrado, ou de três anos de experiência, após a graduação, em atividade de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, que lhe atribua habilitação correspondente; e Experiência em projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico na área de especialidade desse Cargo.

Redução de riscos de desastres geo-hidro-meteorológicos

Vagas: 2

Requisitos: Graduação nas áreas de conhecimento em Ciências Sociais e Humanas, Ciências Ambientais, Geociências, Geografia, ou correlatas; Mestrado, devidamente registrado, ou de três anos de experiência, após a graduação, em atividade de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, que lhe atribua habilitação correspondente; e Experiência em projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico na área de especialidade desse Cargo.

Redução de desastres geo-hidro-meteorológicos

Vagas: 2

Requisitos: Graduação nas áreas de conhecimento em Geografia, Meteorologia, Engenharias, Geologia, Ciências Exatas e Naturais, Ciências Ambientais, Ciências Sociais e Humanas ou correlatas; e Mestrado, devidamente registrado, ou de três anos de experiência, após a graduação, em atividade de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, que lhe atribua habilitação correspondente; e Experiência em projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico na área de especialidade desse Cargo.

Geodinâmica

Vagas: 2

Requisitos: Graduação nas áreas de conhecimento em Geociências, Geologia, Geografia, Engenharias, ou correlatas; Mestrado, devidamente registrado, ou três anos de experiência, após a graduação, em atividade de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, que lhe atribua habilitação correspondente; e Experiência em projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico na área de especialidade desse Cargo.

Hidrologia

Vagas: 2

Requisitos: Graduação nas áreas de conhecimento em Hidrologia, Geociências, Meteorologia, Ciências Exatas e da Terra, Engenharias ou correlatas; e Mestrado, devidamente registrado, ou de três anos de experiência, após a graduação, em atividade de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, que lhe atribua habilitação correspondente; e Experiência em projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico na área de especialidade desse Cargo.

Extremos Meteorológicos

Vagas: 1

Requisitos: Graduação nas áreas de conhecimento em Meteorologia, Ciências Atmosféricas, Geociências, Ciências Exatas ou correlatas; Mestrado, devidamente registrado, ou três anos de experiência, após a graduação, em atividade de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, que lhe atribua habilitação correspondente; e Experiência em projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico na área de especialidade desse Cargo.

Pesquisador Adjunto I

Geodinâmica ou Geologia

Vagas: 2

Requisitos: Doutorado, devidamente registrado (diploma, certificado ou declaração de conclusão), nas áreas de conhecimento em Geociências, Geologia, Geotecnia, Engenharia Geológica, Geologia de Engenharia, Geografia, Geomorfologia, Engenharia Civil ou Engenharia Ambiental ou correlatas.

Hidrologia

Vagas: 2

Requisitos: Doutorado, devidamente registrado (diploma, certificado ou declaração de conclusão), nas áreas de conhecimento em Engenharia Hidráulica, Engenharia Hídrica, Recursos Hídricos, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Hidrologia, Ciências Atmosféricas, Ciências Ambientais, ou correlatas.

Meteorologia por sensores remotos

Vagas: 1

Requisitos: Doutorado, devidamente registrado (diploma, certificado ou declaração de conclusão), nas áreas de conhecimento de Ciências Sociais e Humanas, Geografia, Geociências, Educação ou Ciências Ambientais, ou áreas correlatas.

Redução de risco de desastres geo-hidro-meteorológicos

Vagas: 1

Requisitos: Doutorado, devidamente registrado (diploma, certificado ou declaração de conclusão), nas áreas de conhecimento de Ciências Sociais e Humanas, Geografia, Geociências, Educação ou Ciências Ambientais, ou áreas correlatas.

Impactos de desastres hidrometeorológicos

Vagas: 1

Requisitos: Doutorado, devidamente registrado (diploma, certificado ou declaração de conclusão), nas áreas de conhecimento de Ciências Exatas, Geociências, Engenharias, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Ambientais, Ciências Sociais e Humanas, Geografia, ou correlatas.

Edital 01

Edital 02