saiu edital com VAGAS para médio, técnico e superior

O concurso Itaipu Binacional anuncia que o edital foi liberado com vagas para vários níveis de escolaridade, sendo: médio, técnico e superior.

A lotação do candidato aprovado será definida no momento da sua convocação, conforme a necessidade e a conveniência da Itaipu.

Os candidatos aprovados serão preferencialmente alocados em Foz do Iguaçu/PR. No entanto, de acordo com os interesses da empresa, também poderão ser designados para os escritórios de Brasília/DF, Guaíra/PR ou Santa Helena/PR.

Vagas concurso Itaipu Binacional

Aqui estão os detalhes sobre as vagas disponíveis para Profissionais de Nível Universitário Júnior (superior):

Administrador:

1 vaga + CR (Remuneração de R$ 7.674,10).

Advogado:

1 vaga + CR (Remuneração de R$ 8.902,45).



Analista de Sistemas:

1 vaga + CR (Remuneração de R$ 7.674,10).

Analista de Suporte:

1 vaga + CR (Remuneração de R$ 7.674,10).

Arquiteto:

1 vaga + CR (Remuneração de R$ 7.674,10).

Assistente Social:

1 vaga + CR (Remuneração de R$ 7.674,10).

Biólogo:

1 vaga + CR (Remuneração de R$ 7.674,10).

Contador:

1 vaga + CR (Remuneração de R$ 7.674,10).

Engenheiro Civil:

1 vaga + CR (Remuneração de R$ 8.902,45).

Engenheiro Eletricista ou de Produção ou Mecânico (Projetos):

1 vaga + CR (Remuneração de R$ 8.902,45).

Engenheiro de Segurança do Trabalho:

1 vaga + CR (Remuneração de R$ 8.902,45).

Engenheiro Eletricista:

1 vaga + CR (Remuneração de R$ 8.902,45).

Engenheiro Eletricista (Turno de Revezamento):

1 vaga + CR (Remuneração de R$ 8.902,45).

Engenheiro Eletrônico:

1 vaga + CR (Remuneração de R$ 8.902,45).

Engenheiro Hídrico:

1 vaga + CR (Remuneração de R$ 8.902,45).

Engenheiro Mecânico:

1 vaga + CR (Remuneração de R$ 8.902,45).

Geógrafo:

1 vaga + CR (Remuneração de R$ 7.674,10).

Jornalista:

1 vaga + CR (Remuneração de R$ 7.674,10).

Publicitário:

1 vaga + CR (Remuneração de R$ 7.674,10).

Relações Públicas:

1 vaga + CR (Remuneração de R$ 7.674,10).

Repórter Fotográfico:

1 vaga + CR (Remuneração de R$ 7.674,10).

Turismólogo:

1 vaga + CR (Remuneração de R$ 7.674,10).

Além disso, há vagas disponíveis para Profissionais de Nível Técnico I (técnico) e Profissionais de Nível Suporte I (médio), com diferentes cargos e remunerações.

Sobre os benefícios do concurso Itaipu Binacional

Os aprovados receberão os seguintes benefícios:

plano de saúde médico e odontológico, extensivo aos dependentes;

medicamentos de uso contínuo;

seguro de vida em grupo;

complemento auxílio-enfermidade;

auxílio-alimentação no valor de R$ 1.809,12 – base 2022-2023;

política educacional para dependentes – ensino regular;

auxílio-creche para filhos de empregado;

auxílio-funeral;

plano participativo de previdência privada complementar (opcional – por adesão à Fundação Itaipu Brasil de Previdência Complementar – FIBRA).

Como serão as provas

O concurso Itaipu Binacional, que abrange todas as etapas, inclusive a avaliação biopsicossocial para candidatos com deficiência e o procedimento de heteroidentificação complementar para candidatos negros, ocorrerá nas cidades de Curitiba/PR e Foz do Iguaçu/PR.

Aqui está uma visão geral das principais fases do processo seletivo:

1ª fase: Provas Objetivas (para todos os cargos)

Esta etapa terá uma duração de 3 horas e 30 minutos, exceto para os cargos com prova discursiva, que terão 4 horas e 30 minutos.

As Provas Objetivas consistirão em 50 questões de múltipla escolha (A, B, C, D e E), divididas em 20 de conhecimentos básicos e 30 de conhecimentos específicos.

A pontuação máxima é de 100,00 pontos, e qualquer candidato que não atingir pelo menos 50,00 pontos no conjunto das provas objetivas será reprovado.

2ª fase: Prova Discursiva (apenas para Advogado, Jornalista, Relações Públicas e Repórter Fotográfico)

A prova discursiva valerá 30,00 pontos e consistirá na redação de um texto dissertativo com até 30 linhas, abordando temas relacionados aos conhecimentos específicos do cargo/função.

Para ser aprovado na prova discursiva, o candidato deve obter uma nota igual ou superior a 15,00 pontos.

3ª fase: Teste de Aptidão Física (somente para Agente de Segurança)

TAF concurso Itaipu Binacional

O teste de aptidão física é uma etapa fundamental que tem como objetivo avaliar a capacidade dos candidatos para lidar com as demandas físicas e orgânicas necessárias para desempenhar as tarefas típicas da categoria funcional desejada. Este teste incluirá as seguintes avaliações:

a) Teste dinâmico em barra fixa (masculino) e estático em barra fixa (feminino): Avalia a capacidade do candidato de realizar exercícios de barra fixa, com movimento dinâmico para homens e estático para mulheres.

b) Teste de flexão abdominal (60 segundos): Este teste mede a resistência e força do abdômen do candidato, com a duração de 60 segundos.

c) Teste de natação 50 metros (estilo livre): Os candidatos serão avaliados em sua habilidade de nadar 50 metros no estilo livre.

d) Teste de corrida de 12 minutos: Este teste requer que os candidatos corram durante 12 minutos, avaliando sua resistência e condicionamento físico.

Essas avaliações são projetadas para garantir que os candidatos tenham a aptidão física necessária para desempenhar as funções relacionadas ao cargo desejado.

Como se inscrever

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 23 de outubro a 13 de novembro por meio do portal Cebraspe As taxas são:

Nível superior: R$ 119,13

Nível técnico: R$ 93,40

Nível médio: R$ 81,01

