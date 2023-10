Saiu edital CRO RO, com oportunidades iniciais de R$3,6 mil

O edital para o aguardado concurso público do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, o CRO RO, acaba de sair!

A saber, este certame disponibiliza um total de 08 vagas, destinadas a candidatos de níveis médio e superior, abrangendo diversos cargos. Entre eles, os de Agente Fiscal, Assistente Administrativo, Auxiliar Administrativo, Contador e Técnico em Tecnologia da Informação.

Além das vagas imediatas, há também a possibilidade de formação de cadastro de reserva.

Quer saber mais detalhes do edital CRO RO? É só ler até o final e conferir!

Saiu o edital do concurso CRO RO

Para os concurseiros que sonham em seguir carreira pública em órgãos ligados à saúde, essa é uma excelente oportunidade. Além disso, algo muito interessante é que essas vagas não são para profissionais de saúde, mas sim para a equipe efetiva do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.

Dessa forma, são cargos de nível médio e superior, ampliando o leque para quem não tem formação universitária.

Para os interessados em participar desse processo seletivo, as inscrições estarão abertas no período que vai de 28 de outubro a 20 de novembro de 2023. Assim, as inscrições são exclusivamente online e poderão ser efetuadas diretamente no site da banca organizadora, o Instituto Selecon (www.selecon.org.br).

As provas, por sua vez, estão programadas para acontecer no dia 17 de dezembro de 2023. Portanto, é crucial que os candidatos reforcem seus estudos preparatórios, concentrando-os nos requisitos específicos para os cargos que desejam pleitear. Afinal, são pouco mais de 2 meses até a aplicação das provas.



Inscrições para o concurso CRO RO

Além de não perderem o prazo para as inscrições, que vai de 28 de outubro a 20 de novembro de 2023, os candidatos devem estar cientes de que será necessário arcar com o valor da taxa de inscrição.

A saber, esse valor varia da seguinte forma, conforme o cargo que o candidato escolher:

R$ 68,00 para os cargos de Agente Fiscal, Assistente Administrativo e Contador;

R$ 58,00 para os cargos de Auxiliar Administrativo e Técnico em Tecnologia da Informação.

Cargos e vagas do certame

O concurso CRO RO disponibiliza oportunidades para os seguintes cargos e com as seguintes cargas horárias de trabalho:

Auxiliar Administrativo

Vagas: 02 + cadastro de reserva;

Carga horária: 40 horas semanais.

Técnico em Tecnologia da Informação (TI)

Vagas: 01 + cadastro de reserva;

Carga horária: 30 horas semanais.

Assistente Administrativo

Vagas: 01 + cadastro de reserva;

Carga horária: 40 horas semanais.

Assistente Administrativo (área de Marketing ou Jornalismo)

Vagas: 01 + cadastro de reserva;

Carga horária: 40 horas semanais.

Agente Fiscal

Vagas: 01 + cadastro de reserva;

Carga horária: 20 horas semanais.

Contador

Vagas: 01 + cadastro de reserva;

Carga horária: 30 horas semanais.

É importante lembrar que cada cargo possui requisitos específicos em relação à formação acadêmica e experiência, que devem ser rigorosamente atendidos pelos candidatos.

Portanto, é interessante consultar o edital completo para obter informações detalhadas sobre os requisitos de cada posição.

Em linhas gerais, os cargos de Auxiliar Administrativo requerem ensino médio completo, enquanto o cargo de Técnico de TI exige formação técnica ou ensino médio. Por outro lado, os demais cargos demandam ensino superior completo, com cursos relacionados às funções desempenhadas

Qual o salário dos aprovados

Como era de se esperar, as remunerações dos candidatos que passarem no concurso CRO RO deverão variar conforme o cargo. Desse modo, veja quais os salários referentes a cada posição:

Auxiliar Administrativo: R$ 1.980;

Assistente Administrativo: R$ 2.682;

Técnico em Tecnologia da Informação: R$ 2.100;

Agente Fiscal: R$ 3.683;

Contador: R$ 3.200.

Etapas do Concurso CRO RO

O concurso CRO RO é composto por diferentes etapas, que serão:

Prova Objetiva Prova Discursiva

A prova objetiva está agendada para o dia 17 de dezembro de 2023 e terá sua aplicação em Porto Velho, Cacoal e possivelmente em municípios vizinhos, conforme a necessidade.

Enquanto isso, as disciplinas cobradas variam conforme o cargo pretendido, incluindo conhecimentos gerais e específicos.

Além da realização da prova objetiva, os candidatos serão submetidos a uma prova de redação, que possui caráter eliminatório e classificatório. Na prova de redação, os participantes deverão desenvolver um texto sobre assuntos pertinentes à área de atuação do cargo ou temas atuais de relevância. Esta etapa adicional não apenas avaliará a habilidade dos candidatos na expressão escrita, mas também sua capacidade de análise crítica e compreensão dos temas relevantes à posição que estão buscando. É fundamental que os candidatos estejam bem preparados não apenas para a prova objetiva, mas também para a prova de redação, pois ambas desempenham um papel crucial na seleção dos futuros profissionais para os cargos em questão.

Gostou de saber que saiu o edital do concurso CRO RO e ficar por dentro de mais detalhes sobre esse certame? Agora, se inscreva, se prepare e boa sorte nas provas!