saiu edital de Concurso com 78 vagas para várias áreas da instituição

Mais um concurso aberto e disponível para vários áreas. Desta vez, as chances são da FCRB-Fundação Casa de Rui Barbosa.

Ao todo são 78 vagas.

Vagas de concurso

O processo seletivo da FCRB (Fundação Casa de Rui Barbosa) oferece um total de 13 vagas imediatas e mais 65 oportunidades para a formação de cadastro de reserva.

Podem se candidatar estudantes universitários que estejam matriculados nas seguintes áreas: comunicação social, relações públicas, produção cultural, administração, recursos humanos, logística, tecnologia da informação, contabilidade, museologia, biblioteconomia ou arquivologia.

A carga horária de estágio varia entre 20 e 30 horas semanais, dependendo do departamento que oferece a vaga.

Conforme estabelecido pelo edital deste concurso, os requisitos para participação no processo seletivo da FCRB incluem:

Estar matriculado e frequentar regularmente um dos cursos mencionados no edital no momento da inscrição.

Para começar o estágio, o estudante deve estar cursando entre o terceiro e o penúltimo semestre do respectivo curso.

O estudante deve ter, obrigatoriamente, pelo menos um ano restante até a conclusão de sua graduação.

Caso haja interesse mútuo, o estágio poderá ser prorrogado, com um limite máximo de dois anos, ou até a data de conclusão do curso, prevalecendo o que ocorrer primeiro.

As vagas disponíveis no processo seletivo da FCRB abrangem diversos setores da instituição, tais como o Gabinete da Presidência/Divisão de Difusão Cultural, Gabinete da Coordenação-Geral de Administração, Serviço de Recursos Humanos, Serviço de Administração de Serviços Gerais, Serviço de Tecnologia, Informação e Comunicação, Serviço Financeiro, Serviço de Licitações e Contratos, Gabinete do Centro de Pesquisa, Serviço de Editoração, Gabinete do Centro de Memória e Informação, Museu Casa de Rui Barbosa, Serviço de Biblioteca e Serviço de Arquivo Histórico e Institucional.

Os futuros estagiários da Fundação Casa de Rui Barbosa receberão uma bolsa-auxílio com valores variando de acordo com a carga horária de estágio.

Para os estagiários que cumprirão 20 horas semanais, o valor da bolsa-auxílio será de R$ 787,98.

Já para aqueles que cumprirão 30 horas semanais, o valor da bolsa-auxílio será de R$ 1.125,69. Além disso, os aprovados no processo seletivo da FCRB terão direito a um benefício de auxílio-transporte no valor de R$ 10 por dia efetivamente estagiado.

O processo seletivo da FCRB será realizado em duas fases:

Fase eliminatória e classificatória, que consistirá na aplicação de provas objetivas on-line. Cada questão da prova terá quatro alternativas, e apenas uma delas será considerada correta. As provas abrangerão temas como língua portuguesa, administração pública e informática.

Fase classificatória, que incluirá entrevistas com os candidatos aprovados na fase anterior.

Dessa forma, os candidatos serão avaliados tanto em seu conhecimento técnico quanto em suas habilidades de comunicação e adequação ao perfil desejado para as vagas de estágio na Fundação Casa de Rui Barbosa.

Como se inscrever no concurso

Os interessados poderão se inscrever no site https://maisestagios.pandape.infojobs.com.br e efetuar a inscrição até o dia 26 de outubro.

