O edital do concurso MP AC saiu e oferece salários de até R$ 6 mil. Com isso, muitas pessoas estão ansiosas, visto que trata-se de uma carreira excelente.

Desse modo, para que você saiba tudo o que precisa para se dar bem nesse certame, reunimos algumas das principais informações sobre esse assunto para te passar.

Portanto, se você está interessado em uma das vagas, não deixe de acompanhar a leitura até o final para não perder nada importante!

Saiu edital do concurso MP AC com salários iniciais de até R$ 6 mil, confira os detalhes

Conforme mencionado acima, o edital do Concurso MP AC é a oportunidade que muitos esperavam para ingressar em uma carreira pública no Acre.

Desse modo, são 45 vagas disponíveis para os cargos de técnico ministerial e analista ministerial, abrangendo diversas especialidades.

Além disso, as remunerações iniciais variam entre R$ 4,6 mil e R$ 6 mil, além de benefícios atrativos.

A organização deste concurso ficou a cargo da Universidade Federal de Goiás (UFG), em colaboração com o Instituto Verbena/UFG, que receberá inscrições entre 1º e 30 de novembro de 2023.

De acordo com o edital, as provas objetiva e discursiva estão programadas para ocorrer no dia 17 de dezembro deste ano.



Situação atual do concurso

O caminho até a publicação do edital foi repleto de etapas importantes. Isso porque a comissão responsável pela organização do concurso passou por diversas alterações, e a definição da banca examinadora aconteceu somente no dia 10 deste mês.

Além do mais, uma das principais notícias que antecederam a publicação do edital foi a reestruturação administrativa, que indicou a possibilidade de um novo edital. No entanto, a publicação do edital confirmou 45 vagas para os cargos mencionados anteriormente.

Remuneração e benefícios

Uma das principais atrações deste concurso é a remuneração oferecida aos servidores do Ministério Público no Acre.

Dessa forma, para o cargo de Analista Ministerial, a remuneração inicial é de R$ 6.058,46, enquanto os Técnicos Ministeriais começam com R$ 4.640,53. Entretanto, além desses valores, os servidores têm direito a benefícios adicionais.

Inscrições e taxas

Bem como mencionado anteriormente, as inscrições para o concurso MP AC ocorrerão no período de 01 a 30 de novembro de 2023.

Sendo assim, para realizar a inscrição, basta acessar o site oficial do certame.

Contudo, é importante ficar atento às taxas de inscrição, que variam de R$ 120,00 a R$ 150,00, dependendo do cargo escolhido.

Quem tem isenção de taxa de inscrição?

Assim como muitos, o concurso MP AC também oferece isenção do pagamento da taxa de inscrição para candidatos em algumas condições específicas, como por exemplo:

Candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal ( CadÚnico ) e membros de famílias de baixa renda;

Eleitores convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral do Acre mediante comprovação do serviço prestado;

Doadores de sangue e;

Doadores de medula óssea.

Portanto, se você se encaixa em uma dessas categorias, não deixe de verificar os critérios detalhados para obter a isenção da taxa de inscrição.

Veja os cargos e vagas disponíveis

O Concurso MP AC oferece 45 vagas, divididas entre os seguintes cargos:

Técnico Ministerial: 10 vagas;

Análise de Sistemas: 1 vaga;

Arquitetura: 1 vaga;

Ciências Contábeis: 2 vagas;

Comunicação Social/Jornalismo: 1 vaga;

Direito: 21 vagas;

Engenharia Ambiental/Florestal: 1 vaga;

Engenharia Civil: 1 vaga;

Estatística: 1 vaga;

Pedagogia: 1 vaga;

Psicologia: 2 vagas;

Serviço Social: 2 vagas e;

Tecnologia da Informação: 1 vaga.

Quais os requisitos para os cargos?

Além disso, é importante observar que, para cada um dos cargos mencionados acima, existem requisitos específicos.

Assim sendo, é crucial se certificar de atender a esses requisitos para se candidatar ao cargo desejado no Concurso MP AC.

Os requisitos incluem:

Técnico Ministerial: Certificado de conclusão de ensino médio ou técnico;

Analista Ministerial: Diploma de conclusão de curso superior específico na área, reconhecido pelo MEC, e inscrição no respectivo Conselho Profissional, quando aplicável.

Progressão na Carreira no MP AC

Após o período de estágio probatório, a carreira no Ministério Público do Estado do Acre permite a progressão funcional dos servidores.

A progressão envolve a movimentação do servidor de um padrão salarial para o seguinte, obedecendo a um intervalo de 2 anos.

Adicional de qualificação para servidores

Além da remuneração base, os servidores do MP AC também têm direito a um Adicional de Qualificação, que varia de acordo com os títulos acadêmicos obtidos, sendo os seguintes:

Doutor: 30% de adicional.

Mestre: 25% de adicional.

Especialização: 20% de adicional.

Curso Superior: 15% de adicional.

Agora que você já sabe tudo sobre o edital do concurso MP AC, faça sua inscrição e não perca essa oportunidade de ingressar na carreira pública!