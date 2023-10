Saiu! Edital IFMT é publicado, veja detalhes

Os concurseiros de plantão já podem comemorar, pois está disponível o edital IFMT. Ou seja, o edital para o concurso do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) foi oficialmente publicado.

A saber, este certame oferece um total de 13 vagas. Aliás, que contempla cargos de nível médio, técnico e superior, abrangendo diversas áreas.

E se você é um dos muitos que querem tentar uma vaga nesse que é um dos institutos mais prestigiosos do país, fique por aqui até o fim! Afinal, vamos trazer todos os detalhes sobre o edital IFMT.

Edital IFMT saiu

Como se tornou “moda” ultimamente, o edital IFMT saiu faltando menos de 3 meses até a realização da prova objetiva. Dessa forma, cabe um parêntese aqui de como é cada vez mais importante para os candidatos começarem a se preparar para os certames bem antes do edital sair.

Afinal, depois da publicação, o tempo para se preparar fica extremamente curto. Dito isso, cabe informar que as inscrições para o concurso IFMT estarão abertas durante o período de 31 de outubro a 16 de novembro de 2023. Ademais, elas devem ser feitas diretamente no site da banca organizadora, disponível em: https://seletivo.ifmt.edu.br.

O cronograma estabelece que as provas serão no dia 17 de dezembro de 2023.

Enquanto, as taxas de inscrição são as seguintes:

– R$ 140,00 para candidatos aos cargos de nível médio e técnico;



– R$ 160,00 para candidatos aos cargos de nível superior.

Cenário geral do certame

Atualização do Edital IFMT:

Data de publicação do edital: 27 de outubro de 2023;

Período de inscrições: 31 de outubro a 16 de novembro de 2023;

Previsão para a aplicação das provas: 17 de dezembro de 2023.

Remuneração e benefícios no Edital IFMT

Os vencimentos iniciais variam de acordo com a classe e o nível inicial da carreira. Abaixo, apresentamos a tabela, sendo: Classe | Vencimento Básico (R$) | Auxílio Alimentação (R$) | Total da Remuneração Inicial (R$):

E | 4.556,92 | 658,00 | 5.214,92;

D | 2.667,19 | 658,00 | 3.325,19;

C | 2.120,13 | 658,00 | 2.778,13.

É importante observar que a remuneração pode contar, ainda, com o Auxílio Transporte (se disponível no local de atuação) e o Auxílio Pré-Escolar.

Cargos e Vagas para o processo seletivo

O concurso IFMT oferece diversas oportunidades em diferentes cargos. Desse modo, confira a seguir os cargos, as vagas disponíveis e os requisitos de cada um deles.

Assistente de Alunos:

Vagas: 03;

Requisitos: Diploma ou certificado de conclusão do Ensino Médio, com registro em instituição reconhecida pelo Ministério da Educação.

Técnico em Tecnologia da Informação:

Vagas: 05;

Requisitos: Certificado de conclusão do Ensino Médio Profissionalizante na área ou Ensino Médio completo + curso técnico em eletrônica com ênfase em sistemas computacionais. Ou ainda, Ensino Médio completo + Curso Técnico na área de Informática, com registro em instituição reconhecida pelo Ministério da Educação.

Técnico de Laboratório/Área: Informática:

Vagas: 01;

Requisitos: Certificado de conclusão do Ensino Médio Profissionalizante em Informática ou Ensino Médio completo + Curso Técnico em Informática.

Administrador:

Vagas: 01;

Requisitos: Diploma de Graduação em Administração, Administração Pública ou Tecnologia em Gestão Pública, devidamente registrado por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação. Ademais, é necessário ter registro profissional no Conselho Regional de Administração.

Engenheiro Agrônomo:

Vagas: 01;

Requisitos: Diploma de Graduação em Agronomia ou Engenharia Agronômica, com registro em instituição reconhecida pelo Ministério da Educação; registro profissional no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Psicólogo:

Vagas: 01;

Requisitos: Diploma de Graduação em Psicologia , devidamente registrado em instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação; registro profissional no Conselho Regional de Psicologia.

Médico/Área: Psiquiatria:

Vagas: 01;

Requisitos: Diploma de graduação em Medicina, registrado por instituição de ensino superior com reconhecimento do Ministério da Educação. Certificado de conclusão de Residência Médica em Psiquiatria, com reconhecimento da Comissão Nacional de Residência Médica, ou Título de especialista em Psiquiatria, reconhecido pela Associação Médica Brasileira e registrado no Conselho Regional de Medicina.

Como se preparar?

Com pouco tempo até a aplicação das provas, é importante que os concurseiros já iniciem seus estudos de antemão. Desse modo, uma dica é que os estudantes vejam provas anteriores para ter uma base de como será a prova objetiva. Para isso, ter organização ao planejar o cronograma de estudos é fundamental.

Etapas do Concurso

O processo seletivo do Concurso IFMT consistirá em uma etapa objetiva. Sendo assim, as provas objetivas ocorrerão em locais no estado de Mato Grosso. Aliás, especificamente nas cidades de Barra do Garças, Cuiabá e Sinop, no dia 17 de dezembro de 2023.

As disciplinas que cairão na prova, de acordo com o conteúdo programático do edital, são:

Língua Portuguesa;

Informática Básica;

Legislação;

Conhecimentos Gerais do Estado do Mato Grosso;

Conhecimentos Específicos.

Esta etapa terá duração de 4 horas, começando às 14h e encerrando às 18h, considerando o horário de Cuiabá, capital. Gostou de saber que saiu o edital IFMT? Então, se inscreva, se prepare e boa sorte!