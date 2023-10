saiu edital para médio e superior com salários de R$ 6 MIL

Mais um concurso do Ministério Público aberto. Desta vez, as chances são para médio e superior. Os salários poderão chegar até R$ 6 mil.

As oportunidades são do MP AC- Acre.

Vagas concurso do Ministério Público

O concurso anuncia que as 45 vagas são divididas entre estes cargos:

Nível Médio

CARGOS VAGAS SALÁRIO Técnico

Ministerial 10 R$ 4.640,53

Nível Superior

CARGOS VAGAS SALÁRIO Analista

Ministerial – Análise de Sistemas 01 R$ 6.058,46 Analista

Ministerial – Arquitetura 01 R$ 6.058,46 Analista

Ministerial – Ciências Contábeis 02 R$ 6.058,46 Analista

Ministerial – Comunicação Social/Jornalismo 01 R$ 6.058,46 Analista

Ministerial – Direito 21 R$ 6.058,46 Analista

Ministerial – Engenharia Ambiental/Florestal 01 R$ 6.058,46 Analista

Ministerial – Engenharia Civil 01 R$ 6.058,46 Analista

Ministerial – Estatística 01 R$ 6.058,46 Analista

Ministerial – Pedagogia 01 R$ 6.058,46 Analista

Ministerial – Psicologia 02 R$ 6.058,46 Analista

Ministerial – Serviço Social 02 R$ 6.058,46 Analista

Ministerial – Tecnologia da Informação 01 R$ 6.058,46

Como serão as provas do concurso do Ministério Público



A Prova Objetiva é uma parte crucial do concurso, com o objetivo de avaliar o conhecimento teórico dos candidatos necessários para desempenhar o cargo.

Esta avaliação tem um caráter eliminatório e classificatório, o que significa que é fundamental para seguir adiante no processo de seleção. A etapa está marcada para 17 de dezembro.

A prova do concurso do Ministério Público é avaliada em 100 pontos, e para ser aprovado, o candidato precisa obter, no mínimo, 60 pontos. Caso não alcance essa pontuação mínima, o candidato é eliminado do concurso.

As questões da prova são do tipo múltipla escolha, oferecendo quatro alternativas (A, B, C, D), das quais apenas uma é considerada correta. Isso significa que os candidatos precisam escolher a resposta certa entre as opções apresentadas.

Essa etapa do concurso do Ministério Público é fundamental para garantir que os candidatos possuam o conhecimento necessário para desempenhar eficazmente as funções do cargo em questão. A avaliação é projetada para ser justa e rigorosa, garantindo que apenas os candidatos mais qualificados avancem no processo seletivo.

As provas serão divididas entre questões sobre conhecimentos gerais e específicos.

Fase discursiva do concurso do Ministério Público

A Prova Discursiva é a segunda etapa do concurso para os cargos de nível superior e será realizada juntamente com a Prova Objetiva.

Seu principal objetivo é avaliar o conteúdo técnico relacionado ao cargo, a capacidade de expressão na modalidade escrita e o uso das normas do registro formal e culto da Língua Portuguesa. Essa avaliação tem um caráter eliminatório e classificatório, sendo fundamental para a continuidade no concurso.

A Prova Discursiva terá um valor total de 100 pontos e, para ser aprovado, o candidato deve obter no mínimo 60 pontos. Caso não alcance essa pontuação mínima, o candidato será eliminado do concurso.

Essa prova consistirá em uma questão discursiva que abordará conhecimentos específicos relacionados ao conteúdo programático de cada cargo. Portanto, os candidatos devem estar preparados para demonstrar seu domínio sobre o assunto em questão e sua capacidade de expressar ideias de maneira clara e concisa por escrito.

Demais fases

A Sindicância da vida pregressa e da investigação social é uma etapa fundamental do concurso e tem diferentes posições de acordo com os cargos, representando a segunda etapa para Técnico Ministerial e a terceira etapa para Analista Ministerial.

O principal objetivo do concurso do Ministério Público dessa etapa é avaliar se os candidatos possuem conduta irrepreensível e idoneidade moral inatacável. Isso é feito por meio da análise de diversos aspectos da vida dos candidatos, incluindo antecedentes criminais, sociais, familiares e profissionais.

Para o cargo de Analista Ministerial, todos os candidatos aprovados nas etapas anteriores serão convocados para a Sindicância da vida pregressa e da investigação social, garantindo uma avaliação minuciosa de todos os aspectos relacionados a esses candidatos. Aqueles que não forem convocados serão eliminados do concurso.

Já para o cargo de Técnico Ministerial, apenas os candidatos aprovados na Prova Objetiva e que estiverem classificados serão convocados para essa etapa.

Essa avaliação visa garantir que os candidatos escolhidos para os cargos demonstrem uma conduta exemplar e uma integridade moral inabalável, de acordo com os requisitos necessários para os cargos em questão.

O Exame de Sanidade Física e Mental é uma etapa importante do concurso, variando de acordo com o cargo, sendo a terceira etapa para Técnico Ministerial e a quarta etapa para Analista Ministerial.

Nesta etapa, os candidatos que forem aprovados na Sindicância da vida pregressa e da investigação social serão convocados para participar do Exame de Sanidade Física e Mental. Aqueles que não forem convocados serão eliminados do concurso.

É importante destacar que o Exame de Sanidade Física e Mental será realizado na cidade de Rio Branco, no estado do Acre. Nesse exame, os candidatos passarão por avaliações médicas e psicológicas para assegurar que estão em boas condições físicas e mentais para desempenhar as funções dos cargos em questão.

Essa etapa tem como objetivo garantir que os candidatos selecionados estejam aptos para assumir as responsabilidades dos cargos oferecidos no concurso.

EDITAL