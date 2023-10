Saiu hoje (11) INFORMATIVO URGENTE sobre bloqueio do Bolsa Família

O Bolsa Família é um programa de transferência de renda criado pelo Governo Federal do Brasil. Seu objetivo é auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade social e extrema pobreza. No entanto, é possível que em algum momento um beneficiário do programa tenha seu benefício bloqueado por algum motivo.

Mas, como saber se você foi, por ventura, bloqueado do Bolsa Família? Abaixo, abordaremos essa questão e apresentaremos algumas dicas de como verificar o status do seu benefício.

Motivos de bloqueio do Bolsa Família

Antes de descobrir como saber se você não receberá o Bolsa Família, é importante entender os principais motivos que podem levar a essa situação. O alerta geral é que o bloqueio do benefício pode ocorrer por diversas razões, tais como:

Atualização cadastral pendente – É importante manter o cadastro atualizado no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Este é o banco de dados utilizado para identificar as famílias elegíveis para o Bolsa Família. Se houver pendências na atualização cadastral, o benefício tende a sofrer bloqueios;

Descumprimento das condicionalidades – As famílias beneficiárias devem cumprir algumas condicionalidades. Por exemplo, manter a frequência escolar dos filhos e a conclusão do acompanhamento de saúde. Caso essas regras não sejam observadas, o benefício também pode ser bloqueado;

Mudança na renda familiar – O Bolsa Família é destinado a famílias em situação de vulnerabilidade social e extrema pobreza, com renda per capita de até R$ 210,00 por mês. Se houver mudança na renda familiar que ultrapasse esse limite, não há mais recebimento do valor;

Divergências de informações – Se houver inconsistências nas informações fornecidas no CadÚnico, como endereço, composição familiar, renda declarada, entre outros, o benefício sofre um bloqueio.

Como saber se você está bloqueado

Para saber se aconteceu um bloqueio do Bolsa Família, existem algumas opções que a utilizar:

Consulta pelo site do Ministério da Cidadania – É possível acessar o site do Ministério da Cidadania. Este é o órgão responsável pela gestão do Bolsa Família. Assim, será possível verificar o status do seu benefício. Para isso, é necessário informar o número do NIS (Número de Identificação Social) e o nome completo do responsável pela família. No site, consegue-se verificar se o benefício está ativo, suspenso ou bloqueado;

Consulta pelo telefone 0800 – É possível ligar para o telefone 0800 707 2003, que é o canal de atendimento do Bolsa Família. Dessa forma, obtêm-se informações sobre o status do benefício. É importante ter em mãos o número do NIS e o nome completo do responsável pela família, pois haverá a solicitação dessas informações durante o atendimento telefônico;

Consulta na Caixa Econômica Federal – Se você é beneficiário e recebe o valor por meio de uma conta na Caixa Econômica Federal, basta se dirigir a uma agência do banco e verificar a situação do pagamento. Cabe ressaltar que também é necessário levar documentos de identificação, como RG e CPF, além do número do NIS.



Motivos do bloqueio

Em alguns casos, o bloqueio do benefício é temporário, devido a pendências cadastrais ou outras questões passíveis de fácil solução. Nestas situações, é necessário providenciar a regularização o mais rápido possível para que o benefício se reestabeleça.

Caso o bloqueio seja por motivo de descumprimento das condicionalidades ou outra razão mais complexa, é importante entrar em contato com o Ministério da Cidadania. Faz-se isso por meio dos canais mencionados acima, para obter informações descritas sobre a situação e as providências necessárias.

Saber se houve um bloqueio Bolsa Família é uma preocupação para muitos beneficiários do programa. Felizmente, existem várias opções para verificar o status do benefício, como o site do Ministério da Cidadania, o telefone 0800 e a Caixa Econômica Federal. Portanto, não perca tempo e verifique seu pagamento antecipadamente, evitando problemas futuros.