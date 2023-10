Saiu regulamento do Concurso Nacional Unificado, confira

O regulamento do Concurso Nacional Unificado (CNU) acaba de ser divulgado! Dessa forma, os concurseiros que pretendem se candidatar às milhares de vagas que o certame deve oferecer, já podem ficar por dentro de todas as regras.

E se você também faz parte dessa turma, veio ao lugar certo, pois vamos esmiuçar essas regras de forma simples e completa para te ajudar. Assim, você poderá saber se o órgão para o qual você deseja prestar concurso vai fazer parte do CNU, além de datas, custos dentre muitas outras informações.

Por isso, fique com a gente e leia até o final, pois essas dicas podem ser de grande ajuda para você sair na frente nessa corrida.

Regulamento do Concurso Nacional Unificado saiu

No último dia 4 (quarta), a edição extra do Diário Oficial da União trouxe a publicação do regulamento do Concurso Nacional Unificado. Desse modo, foram divulgadas informações como objetivos, custos, número de vagas, como serão feitos os agrupamentos, dentre outras.

Além do mais, também foi divulgado um resumo sobre o cenário geral dos concursos públicos do país, uma explicação sobre o porquê de adotar essa nova forma de certames e um roteiro de como será isso na prática.

Quais as etapas do CNU segundo o regulamento?

O documento publicado no Diário Oficial da União trouxe em detalhes quais serão as etapas da aplicação do concurso nacional unificado. Dessa forma, essas devem ser as fases do certame:

Os candidatos devem realizar provas objetivas e/ou discursivas, a depender do cargo e da instituição para o qual o candidato vai prestar concurso;

Avaliação de Títulos.



Além disso, em casos em que os órgãos públicos participantes do CNU optarem por exigir cursos de capacitação e/ou aprimoramento de seus candidatos, esses cursos ficarão sob total responsabilidade dos mesmos, segundo o regulamento.

Concurso Nacional Unificado: como será a escolha das vagas

Segundo o regulamento do Concurso Nacional Unificado, as vagas disponíveis serão organizadas em blocos temáticos que refletem sua natureza e complexidade. Assim, no momento da inscrição, os candidatos têm a tarefa de escolher um desses blocos, seguindo as diretrizes especificadas nos editais do CNU.

A execução do Concurso Público Nacional Unificado levará em consideração as políticas atuais com relação à acessibilidade, inclusão de pessoas com deficiência, reserva de vagas para pessoas negras e outras ações afirmativas.

Concurso Nacional Unificado: compartilhamento de custos logísticos

Os custos logísticos do CNU deverão ser compartilhados entre os órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional que optam por aderir a ele.

Assim, para um número de inscritos inferior a um milhão, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos assume integralmente as despesas.

Entre um milhão e um milhão e quinhentos mil inscritos, os órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional que aderem ao concurso devem alocar recursos financeiros de acordo com o número de vagas e o total de inscritos.

Enquanto isso, quando o número de inscritos ultrapassa dois milhões e quinhentos mil, os custos excedentes podem ser parcial ou integralmente custeados pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

Cenário atual do serviço público brasileiro de acordo com o regulamento do Concurso Nacional Unificado

Com base nos dados do Painel Estatístico de Pessoal de julho de 2023, aproximadamente 16% dos servidores federais têm mais de 60 anos. Já a média de idade dos servidores ativos é de 47 anos. Além disso, cerca de 11,8% dos servidores estão em situação de “abono de permanência”, indicando uma iminente saída da administração pública federal nos próximos anos. Isso ressalta a urgente necessidade de repor os quadros funcionais do governo.

Sendo assim, a implementação do Concurso Público Nacional Unificado visa a restaurar a capacidade institucional. Permitindo o preenchimento de aproximadamente oito mil vagas, das quais 6.640 já aderiram ao modelo unificado.

Abrangência do CNU

De acordo com o regulamento do Concurso Nacional Unificado, essa parceria abrange todo o território nacional. Com a realização das provas em cerca de cento e oitenta municípios.

Ademais, toda a população que cumpre os requisitos de escolaridade, idade e demais exigências relacionadas aos cargos, podem participar do certame.

Edital e data do concurso

A saber, o edital para o Concurso Nacional Unificado deve sair em dezembro de 2023, com ofertas de vagas de nível médio e superior. Enquanto isso, as provas têm previsão para acontecer já no primeiro semestre de 2024.

A saber, o edital para o Concurso Nacional Unificado deve sair em dezembro de 2023, com ofertas de vagas de nível médio e superior. Enquanto isso, as provas têm previsão para acontecer já no primeiro semestre de 2024.