Sala do Empreendedor orienta MEIs e MEs de Penedo sobre processos de licitação

Microempreendedores Individuais (MEIs) e responsáveis por Microempresas (MEs) que funcionam em Penedo têm uma excelente oportunidade de aprender a participar de processos licitatórios, sem pagar pela capacitação.

O passo a passo para MEIs e MEs se habilitarem ao procedimento utilizado na administração pública acontece na Sala do Empreendedor na próxima segunda-feira, 30, no horário das 15h às 17 horas.

De acordo com a Agente de Desenvolvimento e Gerente da Sala do Empreendedor em Penedo, Leiliane Lyra, a inscrição é gratuita e deve ser feita na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Comércio e Indústria (Sedecin), localizada ao lado da sede do Conselho Tutelar, na rua Sete de Setembro, Centro Histórico.

A capacitação para MEIs e MEs locais estarem prontos a participar dos processos de licitação tem dez vagas disponíveis para a iniciativa que visa promover o desenvolvimento econômico e social da região.