Salários de até R$ 37,6 MIL; INSCRIÇÕES ABERTAS

Os concursos públicos são uma excelente oportunidade para aqueles que buscam estabilidade e bons salários. Com a abertura de mais de 36 mil vagas em 201 concursos e seleções no país, há uma ampla variedade de cargos disponíveis para candidatos de diferentes níveis de escolaridade. Do ensino fundamental incompleto ao ensino superior completo, há opções para todos os perfis. Nesta matéria do Notícias Concursos, vamos apresentar os principais concursos públicos com salários atrativos e inscrições abertas.

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS)

Um dos concursos mais aguardados é o do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS). Com 3 vagas disponíveis para candidatos com nível superior, o salário pode chegar a R$ 37.589,95. As inscrições para este concurso encerram hoje às 18h, então é importante ficar atento aos prazos. Mais informações podem ser encontradas no site do Cebraspe. Clique aqui e confira o edital.

Procuradoria Geral do Estado de Sergipe (PGE-SE)

Outra oportunidade interessante é o concurso da Procuradoria Geral do Estado de Sergipe (PGE-SE). São oferecidas 5 vagas para candidatos com nível superior, com salário de R$ 17.198,18. As inscrições também se encerram hoje às 18h, portanto, é fundamental se inscrever o quanto antes. O site do Cebraspe contém todas as informações necessárias para participar deste concurso.

Câmara dos Deputados

Se o seu interesse é trabalhar na esfera legislativa, a Câmara dos Deputados está com um concurso aberto. São 749 vagas disponíveis para candidatos com nível superior, com salários que variam de R$ 26.196,30 a R$ 34.812,19. As inscrições se encerram amanhã (04/10/2023), e todas as informações estão disponíveis no site da Fundação Getúlio Vargas – FGV.

Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO)

Para aqueles que desejam atuar no Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) está com um concurso aberto. São 52 vagas disponíveis para candidatos com nível superior, com salário de R$ 30 mil. As inscrições para este concurso também encerram amanhã (04/10/2023), e todas as informações podem ser encontradas no site da Fundação Getúlio Vargas – FGV.



Você também pode gostar:

Corpo de Bombeiros (RS)

Se você tem nível fundamental incompleto e está em busca de uma oportunidade, o Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul está com um concurso aberto. São 440 vagas disponíveis, com salário de R$ 4.240. As inscrições se encerram amanhã (04/10/2023), e todas as informações estão disponíveis no site dos Bombeiros RS.

Prefeitura de Apuiarés (CE)

A Prefeitura de Apuiarés, no Ceará, está com um concurso aberto com 429 vagas disponíveis. Há oportunidades para candidatos com nível fundamental, médio, técnico e superior, com salários que variam de R$ 1.320 a R$ 7.151,98. As inscrições se encerram amanhã (04/10/2023), e todas as informações estão disponíveis no site da Consulplan.

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP)

Outro concurso de destaque é o do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP). São oferecidas 9 vagas para candidatos com nível médio e superior, com salários que variam de R$ 7.691,61 a R$ 16.882,07. As inscrições se encerram na próxima quinta-feira (05/10/2023) e todas as informações estão disponíveis no site da Fundação Getúlio Vargas – FGV.

Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA)

O Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA) está com um concurso aberto com 20 vagas disponíveis para candidatos com nível superior. O salário oferecido é de R$ 10.325,34. As inscrições no próximo dia 05 e todas as informações estão disponíveis no site da Fundação Getúlio Vargas – FGV.

Prefeitura de Serra (ES)

Se você reside no Espírito Santo, a Prefeitura de Serra está com um concurso aberto com 150 vagas disponíveis para candidatos com nível médio. O salário oferecido é de R$ 9.614. As inscrições encerram em breve, e todas as informações estão disponíveis no site dos Concursos Serra.

Prefeitura de São Caetano do Sul (SP)

A Prefeitura de São Caetano do Sul, em São Paulo, está com um concurso aberto com 5.054 vagas disponíveis. Há oportunidades para candidatos com nível fundamental, médio, técnico e superior, com salários que variam de R$ 2.640 a R$ 8.387,05. As inscrições encerram em breve, e todas as informações estão disponíveis no site do Concurso São Caetano do Sul.

Prefeitura de Anápolis (GO)

A Prefeitura de Anápolis, em Goiás, está com um concurso aberto com 292 vagas disponíveis. Há oportunidades para candidatos com nível fundamental e superior, com salários que variam de R$ 1.452,54 a R$ 6.778,50. As inscrições encerram em breve, e todas as informações estão disponíveis no site do Portal do(a) Candidato(a).

Prefeitura de Extrema (MG)

A Prefeitura de Extrema, em Minas Gerais, está com um concurso aberto com 900 vagas disponíveis. Há oportunidades para candidatos de todos os níveis de escolaridade, com salários que variam de R$ 924,12 a R$ 5.281. As inscrições encerram no próximo dia 05 e todas as informações estão disponíveis no site do IBAM.

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) está com um concurso aberto com 100 vagas disponíveis para candidatos com nível superior. Os salários variam de R$ 7.938,73 a R$ 11.513,92. As inscrições encerram em breve, e todas as informações estão disponíveis no site do Cebraspe.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS)

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) está com um concurso aberto com 44 vagas disponíveis. Há oportunidades para candidatos com nível técnico e superior, com salários que variam de R$ 2.667,19 a R$ 10.481,64. As inscrições encerram em breve, e todas as informações estão disponíveis no site do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul.

Prodesan (Progresso e Desenvolvimento de Santos)

A Prodesan (Progresso e Desenvolvimento de Santos) está com um concurso aberto com 25 vagas disponíveis para candidatos de todos os níveis de escolaridade. Os salários variam de R$ 1.184,02 a R$ 6.998,24. As inscrições encerram em breve, e todas as informações estão disponíveis no site do IBAM.

Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá (MT)

Por fim, a Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, no Mato Grosso, está com um concurso aberto com 1.920 vagas disponíveis para candidatos com nível médio e superior. Os salários variam de R$ 1.634,24 a R$ 4.862,83. As inscrições encerram em breve, e todas as informações estão disponíveis no site da Selecon.

Esses são apenas alguns dos concursos públicos com inscrições abertas e salários atrativos. Fique atento aos prazos de inscrição e não deixe de se preparar com antecedência para aumentar suas chances de sucesso. Aproveite essa oportunidade de conquistar estabilidade e um bom salário através dos concursos públicos. Boa sorte!