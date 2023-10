Salários do Bellator 300: Cris Cyborg ganha bolsa de US$ 300 mil pela defesa do título de Cat Zingano

Cris Cyborg foi a ganhadora mais divulgada no evento do tricentenário do Bellator.

Cyborg, campeã peso-pena feminino do Bellator, faturou uma bolsa de luta fixa de US$ 300 mil, sem bônus de vitória, por sua bem-sucedida defesa de título sobre Cat Zingano no co-evento principal do Bellator 300, que aconteceu no sábado na Pechanga Arena, em San Diego, Califórnia.

Cyborg esmagou Zingano com uma paralisação por nocaute técnico sem esforço no primeiro round para registrar sua quinta defesa do título feminino dos penas do Bellator.

Zingano ganhou $ 150.000 no esforço perdedor. Assim como Cyborg, Zingano também recebia uma taxa fixa e não teria ganhado um bônus de vitória com um desempenho vitorioso.

A Comissão Atlética do Estado da Califórnia divulgou o relatório salarial do evento para o MMA Fighting após o Bellator 300.

No total, Cyborg encabeçou uma lista de sete lutadores que ganharam pagamentos de seis dígitos, juntando-se ao campeão peso leve do Bellator Usman Nurmagomedov ($ 150.000), Brent Primus ($ 150.000), Cat Zingano ($ 150.000), a campeã peso mosca do Bellator Liz Carmouche ($ 150.000), Ilima- Lei Macfarlane (US$ 150 mil) e Dovletdzhan Yagshimuradov (US$ 100 mil).

Todos os seis lutadores nas lutas do campeonato ganharam taxas fixas em vez de divisões show/vitória.

Notavelmente, Macfarlane perdeu 20% de sua bolsa por falta de peso.

A lista completa dos salários do Bellator 300 pode ser conferida abaixo.

Como sempre, esses números não representam os ganhos totais de um lutador, já que as receitas de patrocínios e outras formas de receita não são divulgadas publicamente.