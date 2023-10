MMA Fighting tem Salt Papi x Slim Albaher atualizações ao vivo rodada por rodada para seu confronto Prime Card no evento Misfits Boxing na AO Arena em Manchester, Inglaterra no sábado a tarde.

A luta, que será pelo título vago dos médios do Misfits Boxing, está prevista para começar por volta das 16h ET no pay-per-view DAZN e PPV.com. Confira nossa página de resultados do Prime Card para descobrir o que aconteceu na eliminatória.

Salt Papi (3-1) se destacou no cenário influenciador do boxe como alguém com verdadeiro talento, marcando nocautes impressionantes em duas de suas três primeiras lutas. Mais recentemente, ele perdeu por decisão unânime para Joe Fournier em uma luta de três rounds de 180 libras em maio, mas desde então caiu para 162, onde busca se restabelecer como um dos melhores boxeadores influenciadores puros.

Slim Albaher é um dos boxeadores influenciadores mais talentosos, com um recorde profissional de 3-0, além de duas exibições de sucesso em seu nome. Mais recentemente, Slim venceu Tom Zanetti por decisão unânime em janeiro.

Confira o blog ao vivo Salt Papi vs Slim Albaher abaixo:

Rodada 1: Salt Papi sai no canhoto, Slim no ortodoxo e Salt Papi assume o centro imediatamente, com Slim se movimentando pelo lado de fora. Salt Papi avança, mas Slim o amarra e temos uma pausa. A mesma coisa acontece novamente. Salt Papi tentando tirar o alcance da equação e Slim apenas reagindo agora.

Salt Papi mostra algumas fintas e depois ataca com uma bela agitação no corpo! Slim recuou para o canto e Salt Papi fez um combo malvado. Slim bloqueia a maior parte, mas alguns passam e ele conquista. De volta ao espaço e Salt Papi acerta algumas boas esquerdas no corpo enquanto Slim tenta atacá-lo. Não há muitos golpes em qualquer direção e Salt Papi está acertando os ganchos no corpo.

Slim fica preguiçoso e Salt Papi acerta uma bela reta de esquerda na cabeça e algumas sequências. Slim tentando encontrar alguma caixa suja lá dentro, mas ele está lutando para gerar muito. E Salt Papi continua a pousar enquanto se aproxima dos clinches.

MMA Fighting marca o round 10-9 Salt Papi.

2 ª rodada: O segundo round começa da mesma forma, com Salt Papi marchando com Slim para baixo. Slim é muito mais lento que Salt Papi e não mostra força suficiente para mantê-lo afastado. Salt Papi sorrindo e em marcha. Ele coloca Slim nas cordas e libera uma combinação enorme. Slim atira de volta, mas Salt Papi escorrega a maior parte e continua socando. Salt Papi parece um boxeador muito melhor neste momento.

Slim parecendo muito lento ali. Tentando dar um soco lá fora, mas não encontra um lar e por dentro, Salt Papi continua acertando ganchos. Mais um grande combo das terras do Salt Papi. Slim está se saindo bem, mas não está conseguindo muito.

Outra combinação muito legal do Salt Papi. Ele está entrando, amarrando e depois soltando as mãos. Slim não consegue ver todos os socos chegando, então ele continua sendo atingido.

O MMA Fighting pontua o round 10-9 Salt Papi (20-18 Salt Papi no geral).

Rodada 3: Agora veremos se Salt Papi começa a desacelerar. Até agora, Slim não conseguiu acertar nada ao alcance e está caindo por dentro. Mas se Salt Papi começar a desaparecer, Slim poderá ter mais sucesso.

Slim tentando segurar o centro nesta rodada e está apoiando Salt Papi. Salt Papi acerta alguns contadores, mas isso é melhor para Slim, certamente.

AH! Salt Papi acerta um contra-ataque de esquerda que dá um solavanco em Slim. Ele está se livrando disso, mas isso o machucou. Salt Papi não está pressionando o assunto. Ele está no controle de cruzeiro quando pousa outra à esquerda ao entrar.

Slim finalmente leva a melhor na troca, afastando Salt Papi de um clinch com alguns ganchos, mas ele precisa de mais. E agora Salt Papi está apoiando-o. Slim atira de volta! Ele está mordendo o porta-voz e ganhando respeito, mas Salt Papi permanece em sua grelha. Slim tenta liderar a dança e come algumas doses para compensar. Salt Papi agora está realmente colocando isso em cima dele. Forçando Slim de volta às cordas e superando-o fisicamente.

O MMA Fighting pontua o round 10-9 Salt Papi (30-27 Salt Papi no geral).

Rodada 4: OH! Slim acerta uma mão esquerda MONSTRO para iniciar o round!!! Salt Papi está em apuros! Slim acerta outro e Salt Papi fica com as pernas bambas! Ele estava provocando Slim e comeu algumas doses importantes por sua arrogância!!

Salt Papi está trabalhando nisso, mas Slim agora está em marcha! Esta é a chance dele e ele está tentando colocá-la em Salt Papi. As pernas de Salt Papi estão embaixo dele, mas Slim está caçando. Terras de Uppercut. Salt Papi atira de volta, mas come uma grande mão direita. Salt Papi finalmente se solta das cordas e os dois homens parecem muito cansados ​​agora.

Slim pode ter se dado um soco. Ele não levou um soco e parece instável. E agora Salt Papi acerta um chute que faz Slim recuar. Slim está claramente exausto, pois Salt Papi agora o está apoiando. A defesa está fora de questão para Slim.

Sal Papi desce!!!! Ele estava atacando Slim contra as cordas e comeu uma mão direita limpa!!!! Salt Papi vence a contagem, mas ele está em um mundo de problemas e Slim está com fôlego e está esvaziando o tanque!!! Salt Papi finaliza e Slim dá um pouco nele e o árbitro finaliza em pé !!!!! DO NADA!!!!! QUE RETORNO!!