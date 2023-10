Sam Underwood, estrela de ‘Fear the Walking Dead’, é preso por agressão doméstica

Sam Underwood famoso por estrelar “Fear the Walking Dead”, acabou sob custódia do LAPD depois de supostamente agredir uma mulher.

Não está claro qual é o relacionamento dele com a suposta vítima. O caso de Sam, fomos informados, será agora submetido ao Gabinete do Promotor Distrital do Condado de LA para possíveis acusações criminais.

Uma fonte familiarizada com o caso disse ao TMZ… Sam forneceu ao seu advogado fotografias, gravações de vídeo e gravações de áudio – todas as quais refutam as alegações da parte que fez essas acusações contra ele. Fomos informados de que seu advogado pretende fornecer essas evidências à polícia no início desta semana.