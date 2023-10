Samsung lança programa de assinaturas que oferece descontos e benefícios

A Samsung anunciou o lançamento do Samsung Vip, programa de assinaturas da empresa que oferece descontos e benefícios exclusivos aos consumidores da marca em sua loja online. Aberto ao público em geral, o clube de assinaturas é dividido nas categorias Gold, Platinum e Diamond, e contempla condições especiais como descontos fixos mensais, vouchers e acesso a serviços premium da marca, como garantia estendida, Cadeado Galaxy e Samsung Care+.

Ao assinar o Samsung Vip, os usuários receberão automaticamente um voucher de boas-vindas – no valor da assinatura contratada – para já começar a aproveitar ofertas especiais. E ao completar 14 dias de assinatura, o usuário também ganhará até 15 mil pontos no Samsung Rewards, que podem ser aplicados em compras futuras, conferindo ainda mais benefícios.

Também fazem parte do programa os serviços Cadeado Galaxy, que oferece o bloqueio rápido e facilitado do seu smartphone Galaxy em caso de perda ou roubo; o Samsung Care+, que oferece garantia estendida para smartphones, e o Premium Care, para instalação gratuita de produtos premium.

Preços exclusivos e condições especiais de compra também estarão disponíveis no Samsung Vip. Entre, elas o melhor preço garantido aos assinantes (para quem assinou a categoria Diamond), entrega gratuita nacional para dispositivos móveis e parcelamento de até 24 vezes no cartão Samsung Itaú em qualquer compra realizada pelo Samsung Vip.

As assinaturas do Samsung Vip já estão disponíveis nas categorias Gold, por R$ 99 ao ano, Platinum, por R$ 299 ao ano, e Diamond, por R$ 499 ao ano. Para saber mais detalhes sobre o programa, clique aqui.

SmartTag

Outra novidade que a Samsung também revelou em outubro foi o Galaxy SmartTag2, dispositivo usado para localizar objetos e pets. Entre os recursos, está o novo Modo Perdido do Galaxy SmartTag2, que permite que as pessoas insiram suas informações de contato por meio de uma mensagem.

LEIA MAIS: Melhores Celulares da SAMSUNG para comprar em 2023. Veja Lista

Assim, qualquer um que encontrar um item com um Galaxy SmartTag2 acoplado, pode usar o smartphone para escanear a tag e ver a mensagem e os dados de contato do proprietário. Isso significa que um Galaxy SmartTag2 acoplado à coleira de um animal de estimação é agora uma maneira prática de garantir que o número de telefone do dono esteja sempre presente.



Você também pode gostar:

O Galaxy SmartTag2 agora oferece um recurso aprimorado Compass View (Visualização de Bússola), melhorando a experiência ao fornecer setas para mostrar a direção e a distância do Galaxy SmartTag2 em relação ao seu dono. Esse modo está disponível em qualquer smartphone Galaxy compatível com UWB

O aplicativo SmartThings Find também foi atualizado. Agora, os Galaxy SmartTags recém-registrados instalam um atalho para o app no smartphone, permitindo que as pessoas iniciem o SmartThings Find mais rapidamente. Além disso, o aplicativo agora apresenta uma visualização de mapa em tela cheia e uma interface intuitiva, tornando a experiência ainda mais contínua.

Ao trocar de smartphone Galaxy, o SmartTag2 sincroniza automaticamente o novo dispositivo Galaxy usando a conta Samsung.

Novos modos e bateria mais duradoura

O novo Modo de Economia de Energia promete fazer a bateria durar mais e está disponível junto com o Modo Normal aprimorado. Para quem depende do SmartTag2 para rastrear itens continuamente, o Modo de Economia de Energia é a opção perfeita para manter a vida útil da bateria e, ao mesmo tempo, garantir que possa ficar de olho em seus itens.

Com o Modo de Economia de Energia, a bateria do Galaxy SmartTag2 agora dura até 700 dias, mais que o dobro dos modelos anteriores do Galaxy SmartTag. Mesmo no Modo Normal, a vida útil da bateria é estendida para 500 dias, um aumento de 50% em relação aos modelos anteriores. Com a flexibilidade de alternar entre dois modos, as pessoas podem rastrear seus objetos de valor por mais tempo – desde chaves de carros até bicicletas.

O Galaxy SmartTag2 também funciona continuamente com o SmartThings Station, que é integrado ao SmartThings Find – servindo como um scanner de dispositivo doméstico –, ajudando as pessoas a rastrearem pertences que possuem um SmartTag vinculado. Os donos de animais de estimação também receberão um alerta quando uma coleira com a tag se afastar muito do SmartThings Station, ajudando-os a manter os amigos peludos perto de casa.