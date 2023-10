Sancionada lei que amplia atendimento a pacientes com dor crônica

A fibromialgia é uma síndrome caracterizada por dor crônica generalizada, fadiga persistente e distúrbios do sono. Essa condição afeta milhões de pessoas em todo o mundo, trazendo impactos significativos na qualidade de vida e no bem-estar dos pacientes. Reconhecendo a importância de um atendimento adequado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou uma lei que estabelece diretrizes para o atendimento a pacientes com fibromialgia e outras dores crônicas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

O que é a fibromialgia?

A fibromialgia é uma síndrome caracterizada por dor crônica generalizada, fadiga persistente e distúrbios do sono. Embora a causa exata seja desconhecida, acredita-se que fatores genéticos, hormonais e ambientais desempenhem um papel importante no desenvolvimento dessa condição. Os sintomas da fibromialgia podem variar de pessoa para pessoa, mas geralmente incluem dor muscular e articular, rigidez matinal, fadiga intensa, distúrbios do sono e problemas de memória e concentração.

O diagnóstico e tratamento da fibromialgia

O diagnóstico da fibromialgia é baseado em critérios clínicos, uma vez que não existem exames laboratoriais específicos para confirmar a condição. Os médicos geralmente consideram a presença de dor generalizada por pelo menos três meses, juntamente com a presença de pontos sensíveis em locais específicos do corpo. O tratamento da fibromialgia envolve uma abordagem multidisciplinar, com o objetivo de aliviar a dor, melhorar a qualidade do sono e promover o bem-estar geral do paciente.

Tratamentos medicamentosos

Os medicamentos podem ser prescritos para ajudar no controle dos sintomas da fibromialgia. Os analgésicos de venda livre, como o paracetamol e o ibuprofeno, podem ajudar a aliviar a dor leve a moderada. Já os antidepressivos e os anticonvulsivantes são frequentemente usados para tratar a dor crônica e melhorar o sono. Além disso, alguns medicamentos específicos para fibromialgia, como a duloxetina e a pregabalina, podem ser prescritos para aliviar a dor e melhorar a qualidade de vida dos pacientes.

Abordagens não medicamentosas

Além dos medicamentos, existem várias abordagens não medicamentosas que podem ser úteis no tratamento da fibromialgia. A terapia cognitivo-comportamental (TCC) é uma técnica que visa modificar padrões de pensamento negativos e comportamentos disfuncionais, ajudando os pacientes a lidar melhor com a dor e reduzir o impacto da fibromialgia em suas vidas. A fisioterapia também pode ser benéfica, com exercícios específicos para melhorar a força muscular, a flexibilidade e a resistência. Outras terapias, como acupuntura, massagem e relaxamento, também podem ajudar a aliviar os sintomas da fibromialgia.



A importância da nova lei para os pacientes com dor crônica

A nova lei sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva é um marco importante para os pacientes com dor crônica, incluindo aqueles com fibromialgia. Ela estabelece diretrizes para o atendimento integral desses pacientes pelo Sistema Único de Saúde (SUS), garantindo o acesso a tratamentos multidisciplinares, acompanhamento nutricional e fornecimento de medicações descritas no protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para a dor crônica .

Acompanhamento nutricional

Uma das novidades trazidas pela lei é a garantia de acompanhamento nutricional para os pacientes com dor crônica. A alimentação adequada pode desempenhar um papel importante no manejo da dor e na melhoria da qualidade de vida dos pacientes. Um nutricionista pode ajudar a identificar alimentos que podem contribuir para o alívio da dor e fornecer orientações sobre uma dieta balanceada e saudável.

Fornecimento de medicações

A nova lei também prevê o fornecimento pelo SUS das medicações descritas no protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para a dor crônica. Isso é especialmente importante para os pacientes com fibromialgia, que muitas vezes precisam de medicamentos específicos para aliviar a dor e melhorar sua qualidade de vida. O acesso a esses medicamentos de forma gratuita pelo SUS é um avanço significativo para esses pacientes.

Acesso a exames complementares e modalidades terapêuticas

Além do acompanhamento nutricional e do fornecimento de medicações, a lei também reforça o direito dos pacientes com dor crônica, incluindo aqueles com fibromialgia, ao acesso a exames complementares e modalidades terapêuticas. Isso significa que esses pacientes terão a possibilidade de realizar exames que possam auxiliar no diagnóstico e no acompanhamento da sua condição, além de poderem contar com terapias como fisioterapia e atividades físicas para melhorar sua qualidade de vida .

Melhora significativa na qualidade de vida dos pacientes

A fibromialgia é uma condição complexa e debilitante que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. A nova lei sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva é um importante passo para garantir um atendimento adequado aos pacientes com dor crônica, incluindo aqueles com fibromialgia. O acesso a tratamentos multidisciplinares, acompanhamento nutricional e fornecimento de medicações pelo SUS irá melhorar significativamente a qualidade de vida desses pacientes e proporcionar um alívio necessário para a dor que enfrentam diariamente. Agora, é fundamental que a lei seja devidamente regulamentada e implementada, para que os pacientes possam usufruir de todos os benefícios que ela oferece.