Santander anuncia mais de 700 vagas de emprego para vários estados do Brasil

Há vagas de emprego abertas para vários estados do Brasil. As chances são ofertadas pelo banco Santander. Confira e não perca.

Veja os detalhes abaixo.

Vagas de emprego

O Banco Santander está investindo na expansão de sua plataforma de investimentos, conhecida como Santander AAA, e como parte dessa estratégia, está ampliando sua equipe de assessores na cidade de São Paulo.

São 153 vagas disponíveis na capital paulista, como parte de um total de 405 posições abertas em mais de 70 municípios em todo o estado.

No âmbito nacional, o Santander planeja contratar um total de 730 assessores, que atuarão em 170 cidades do Brasil, permitindo uma regionalização mais ampla do Santander AAA. Essa expansão faz parte da Fase 2 do projeto Santander AAA, que visa transformar o banco em uma das melhores plataformas de investimentos do mercado.

Os resultados iniciais do projeto têm sido bastante positivos, com um aumento significativo na captação líquida e uma maior vinculação dos clientes, consolidando a posição do Santander no mercado de investimentos.

Essas vagas representam uma ótima oportunidade para profissionais interessados em ingressar na área de investimentos e fazer parte de uma instituição financeira de renome. Se você deseja atuar nesse setor em crescimento, essa pode ser a chance que você estava esperando.



Sobre o assunto, o Gustavo Lendimuth, superintendente executivo do Santander AAA anunciou:

“As novas vagas dão sequência ao projeto AAA e mostram que acertamos na construção deste modelo inovador, que valoriza o empreendedorismo. Além da garantia de uma remuneração fixa e da possibilidade de seguir carreira dentro de uma instituição global, nossos assessores também recebem uma remuneração variável meritocrática atrelada ao seu protagonismo. Ou seja, é o melhor dos dois mundos”.

Quem pode se inscrever nestas vagas de emprego

Para se inscrever, é preciso cumprir as regras estabelecidas para contratação, sendo estas:

Certificação CPA-20;

Desejável, mas não eliminatório: CEA;

Diferenciais: CFP e experiência como assessor ou agente autônomo de investimentos;

Para quem não possui a certificação, forneceremos o curso preparatório do CEA gratuito por 3 meses pela nossa parceria com a escola Eu me Banco;

Empreendedor;

Capacidade de construir e manter relacionamentos comerciais;

Foco no cliente;

Ter vontade de fazer mais e diferente;

Antenado no cenário econômico e mercado de investimentos

Demais regras e vagas de emprego

Para se candidatar a uma vaga de assessor de investimentos no processo seletivo do Santander, os interessados devem possuir um perfil empreendedor e demonstrar habilidade na construção e manutenção de relacionamentos comerciais, sempre com o foco principal no cliente.

Além disso, é pré-requisito ter a certificação CPA-20 (Certificação Profissional ANBIMA Série 20), que é concedida pela ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais).

Ter as certificações CEA (Certificação de Especialista de Investimentos) e CFP (Certified Financial Planner) é considerado um diferencial e pode destacar ainda mais a candidatura.

Essas certificações demonstram um alto nível de conhecimento e especialização em investimentos financeiros, o que é altamente valorizado no mercado financeiro e de capitais.

Portanto, se você possui o perfil empreendedor, habilidades de construção de relacionamentos e as certificações necessárias ou adicionais, essa pode ser uma excelente oportunidade para ingressar na equipe do Santander AAA e contribuir para o sucesso da plataforma de investimentos do banco.

Cidades e vagas de emprego

Segundo a empresa, as oportunidades no processo seletivo do Santander estão disponíveis para atuação em diversas cidades, incluindo:

São Paulo, Rio de Janeiro, Niterói, Belo Horizonte, Campinas, Goiânia, Brasília, Curitiba, Londrina, Porto Alegre, Florianópolis, Recife, Salvador, Sorocaba, Alphaville,

São José dos Campos, São José do Rio Preto, Vitória, Fortaleza, Santo André, Santos, Ribeirão Preto, e muitas outras localidades. Isso oferece aos candidatos uma variedade de opções geográficas para escolher, de acordo com sua preferência e disponibilidade.

Como se inscrever

Os interessados nestas vagas de emprego poderão se inscrever no processo seletivo do Santander devem ser realizadas por meio do site www.santander.com.br/aaa.

O Banco Santander está planejando expandir seu serviço de investimentos, chamado Santander AAA, para um maior número de cidades no Brasil.

Eles estão contratando 730 assessores de investimentos para trabalhar em 170 cidades do país. Um assessor de investimentos é alguém que ajuda as pessoas a tomar decisões sobre onde investir seu dinheiro, como ações e títulos.