Santo Antônio Energia ABRE VAGAS em São Paulo e na região NORTE

A Santo Antônio Energia, empresa responsável pela implantação e operação da Hidrelétrica Santo Antônio, localizada no rio Madeira, a sete quilômetros de Porto Velho, Rondônia, está contratando pessoas em São Paulo e no Norte do país. Assim, caso esteja na busca por uma recolocação profissional, veja quais são as vagas:

Analista de Infraestrutura Pleno – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Coordenador (a) de Manutenção | Automação Controle e Regulação – Porto Velho – RO – Efetivo;

Engenheiro (a) de Manutenção PL (Casas de Força) – Porto Velho – RO – Efetivo;

Especialista em Sustentabilidade – Porto Velho – RO – Efetivo;

Programa de Estágio | Tecnologia da Informação – São Paulo – SP e Híbrido – Estágio;

Técnico (a) de Manutenção Mecânica Pleno – Porto Velho – RO – Efetivo;

Banco de Talentos Afirmativo (Mulheres) – Porto Velho – RO – Banco de talentos.

Mais sobre a Santo Antônio Energia

Sobre a empresa, vale frisar que a Santo Antônio Energia, atualmente, encontra-se na geração plena, com todas as 50 turbinas em operação comercial e potência instalada de 3.568 Megawatts, energia suficiente para o consumo de mais de 45 milhões de brasileiros.

Parte da energia produzida pela Hidrelétrica Santo Antônio percorre cerca de 2.400 km por meio do “Linhão do Madeira” – uma das maiores linhas de transmissão de corrente contínua do mundo, saindo de Porto Velho até a cidade de Araraquara, no interior de São Paulo. De lá, a energia é distribuída para diversos estados brasileiros por meio do SIN – Sistema Interligado Nacional.

Das 50 turbinas da hidrelétrica, seis produzem energia com exclusividade para o sistema regional Rondônia – Acre, abastecendo até 40% do consumo dos dois estados por meio de uma linha específica de transmissão em 230 Kv.

Como se inscrever em uma das oportunidades?

Para tentar entrar na Santo Antônio Energia, é preciso acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, tudo o que você tem que fazer é só consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.



