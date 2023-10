São Lucas encerra inscrições para Vestibular de Medicina 2024

O Centro Universitário São Lucas (São Lucas) é uma instituição privada de ensino superior que possui a sua principal sede no município de Ji-Paraná, Rondônia.

Dentre os cursos de graduação oferecidos pela São Lucas podemos citar Medicina, ambicionado por muitos estudantes.

As inscrições para a próxima edição do Vestibular de Medicina da São Lucas ainda estão abertas, mas os candidatos precisam ficar atentos: o prazo termina nesta sexta-feira, dia 13 de outubro.

Dessa maneira, para que você ainda consiga se inscrever e participar do processo seletivo, o artigo de hoje separou um resumo completo com aquilo que você precisa saber sobre o Vestibular de Medicina 2024 da São Lucas. Vamos conferir!

Vestibular de Medicina São Lucas: inscrições terminam nesta sexta (13)

Conforme indicado no calendário oficial do processo seletivo, as inscrições para o Vestibular de Medicina da São Lucas ainda estão abertas, mas o prazo de inscrição termina no mês de outubro.

Os candidatos que quiserem participar do Vestibular de Medicina por meio da modalidade “nota do ENEM” deverão se inscrever até esta sexta-feira, 13 de outubro.

As inscrições poderão ser feitas somente de forma online por meio do preenchimento de um formulário disponível no site da Ayfa Educação, responsável pela organização do processo seletivo da São Lucas.



O prazo é maior para os estudantes que, por sua vez, optarem pela modalidade “vestibular online”: eles poderão se inscrever até a próxima sexta-feira, dia 20 de outubro.

Ficou com alguma dúvida? Acesse o edital do Vestibular de Medicina da São Lucas para mais informações!

Vestibular de Medicina São Lucas: taxa de inscrição

Todos os estudantes interessados precisarão pagar uma taxa de inscrição de R$ 350,00 para participar do Vestibular de Medicina da São Lucas. O pagamento poderá ser feito exclusivamente via boleto bancário.

Além disso, os candidatos poderão concorrer à vaga nas duas modalidades, vestibular online e nota do ENEM. Nesse caso, será preciso pagar dois boletos de inscrição.

Vestibular de Medicina São Lucas: funcionamento do processo seletivo

Como mencionamos, o Vestibular de Medicina 2024 da São Lucas irá selecionar os candidatos por meio de duas modalidades diferentes: vestibular online e uso da nota do ENEM.

Os estudantes que optarem por usar a nota obtida no ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, poderão usar as pontuações obtidas entre os anos de 2015 e 2023. Porém, os candidatos que obtiveram nota zero na prova de redação do ENEM ou pontuação inferior a 450 pontos na média geral não poderão usar a nota do ENEM para participar do Vestibular de Medicina da São Lucas.

Também será possível participar do Vestibular de Medicina da São Lucas através do “vestibular online”. Essa modalidade prevê a realização de uma prova remota no dia 28 de outubro.

O exame será composto por 64 questões objetivas (de múltipla escolha) sobre temas variados estudados ao longo do ensino médio. Além disso, os candidatos também deverão escrever um texto com base em uma proposta de redação.

Vestibular de Medicina São Lucas: vagas disponíveis

Nesta edição do Vestibular de Medicina 2024, a São Lucas está oferecendo 35 vagas para o curso de Medicina ministrado em de Ji-Paraná, no estado de Rondônia. Veja a distribuição das vagas a seguir:

Modalidade “nota do ENEM”: 17 vagas;

Modalidade “vestibular online”: 18 vagas.

Todos os candidatos aprovados no processo seletivo irão ingressar no primeiro semestre de 2024.

Vestibular de Medicina São Lucas: gabaritos e resultados

Para os candidatos que optaram pela modalidade “vestibular online”, a São Lucas irá divulgar o gabarito preliminar da prova no mesmo dia de realização dos exames, 28 de outubro.

O resultado preliminar, por sua vez, será divulgado no dia 30 de outubro e, após a análise dos recursos, o resultado final será liberado no dia 01 de novembro.

Por fim, a lista com os nomes dos participantes aprovados através da modalidade “nota do ENEM” será divulgada no dia 20 de outubro.