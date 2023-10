As fortes chuvas que atingiram o estado de Santa Catarina no sul do Brasil deixaram um rastro de destruição, causando prejuízos significativos às famílias afetadas, por isso, o saque do FGTS foi liberado.

Saque do FGTS é autorizado para vítimas das chuvas no Sul do Brasil

Em suma, para amenizar a situação, o governo federal, em parceria com a Caixa Econômica Federal, tomou uma medida importante para auxiliar as vítimas: autorizou um saque extraordinário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Autorização do saque extraordinário do FGTS

A autorização para o saque extraordinário do FGTS foi anunciada pelo Ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, do PSB. Desse modo, a Caixa Econômica Federal será a responsável por coordenar o processo de liberação dos recursos.

Cada pessoa afetada pelas chuvas em Santa Catarina terá o direito de retirar até R$ 6.220 do seu fundo. No entanto, é importante ressaltar que a delimitação das áreas atingidas pelas chuvas é um requisito para ter acesso a esse benefício.

Quem tem direito ao saque extraordinário do FGTS?

Em resumo, o saque extraordinário do FGTS, em situações de calamidade, é direcionado para as vítimas de diversos desastres naturais. De acordo com a legislação vigente, o acesso a esses recursos pode ser liberado nas seguintes situações:

Vendavais ou tempestades;

Vendavais muito intensos ou ciclones extratropicais;

Tempestades severamente poderosas, furacões, tufões ou ciclones tropicais;

Tornados e trombas d’água;

Precipitações de granizo;

Enchentes ou inundações graduais;

Enxurradas ou inundações bruscas;

Alagamentos;

Inundações costeiras resultantes da súbita invasão do oceano;

Rompimento ou colapso de barragens.



Portanto, se você foi vítima de enchentes, alagamentos, ou qualquer outro desastre natural em Santa Catarina, pode ser elegível para o saque extraordinário do FGTS.

Como solicitar o saque extraordinário do FGTS?

Conforme informações oficiais, para facilitar o processo de solicitação, a Caixa Econômica Federal disponibiliza um aplicativo FGTS que permite aos beneficiários solicitarem o saque diretamente pelo celular. Confira os passos para solicitar o saque extraordinário:

Faça o download do aplicativo FGTS e inclua seus dados de cadastro.

Na opção “Meus saques”, selecione “Outras situações de saque – Calamidade pública” e acesse a cidade afetada pelas chuvas.

Envie os seguintes documentos: uma foto do documento de identidade e um comprovante de residência em nome do trabalhador, emitido até 120 dias antes da decretação da calamidade.

Por conseguinte, selecione a opção para creditar o valor em uma conta Caixa, incluindo a Poupança Digital Caixa Tem, ou em outra instituição bancária e envie a solicitação.

Em suma, o prazo para análise e crédito em conta, se aprovado, é de cinco dias úteis. Para obter mais informações e esclarecer dúvidas, os trabalhadores podem acessar o site da Caixa ou entrar em contato com o banco através do Fale Conosco no telefone 0800 726 0207.

Uma importante medida que beneficia o cidadão

De modo geral, é importante que as vítimas das chuvas no país estejam cientes dessas medidas de apoio disponíveis e tomem as providências necessárias para acessar o saque extraordinário do FGTS. Uma vez que essa iniciativa visa auxiliar na reconstrução e recuperação das áreas afetadas, proporcionando algum alívio financeiro durante esse período de dificuldades.

Atenção às fraudes associadas ao saque do FGTS

Golpistas muitas vezes entram em contato com as vítimas por meio de mensagens de texto, e-mails, ou ligações telefônicas falsas, oferecendo ajuda para acessar o saque do FGTS. Contudo, é fundamental lembrar que órgãos oficiais, como a Caixa Econômica Federal, nunca solicitarão informações sensíveis ou pagamento adiantado para liberar os recursos do FGTS.

Portanto, desconfie de qualquer comunicação não solicitada e verifique a fonte antes de fornecer informações pessoais. Para solicitar o saque extraordinário do FGTS, sempre utilize os canais oficiais da Caixa Econômica Federal, como o aplicativo FGTS e o site da instituição.