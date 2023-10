saques em até 12 parcelas AUTORIZADAS!

O Nubank está oferecendo aos seus clientes a oportunidade de antecipar o saque-aniversário do FGTS de forma simples e conveniente.

Dessa forma, através do aplicativo do banco, os clientes podem solicitar a antecipação do benefício, com a vantagem de poderem antecipar até 12 saques. Isso proporciona uma flexibilidade significativa para os clientes que precisam de acesso imediato aos seus fundos.

Uma das principais vantagens é a liberdade de escolha oferecida aos usuários pelo Nubank. Eles podem optar por retirar apenas uma parcela do saque-aniversário ou sacar até 12 parcelas de uma vez, conforme suas necessidades financeiras.

Isso significa que, em situações de emergência, os clientes têm a flexibilidade de acessar uma parte ou a totalidade dos seus fundos, proporcionando uma rede de segurança valiosa em momentos difíceis.

Enfim, para aqueles que desejam saber mais detalhes sobre esse serviço disponibilizado pelo Nubanl, preparamos um artigo completo que reúne informações cruciais sobre o processo de antecipação do saque-aniversário do FGTS.

Não perca a oportunidade de entender como essa facilidade pode beneficiar você em situações financeiras delicadas.

Antes de tudo, entenda melhor sobre o Saque-aniversário

A nova opção de retirada do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), criada em 2019, tem ganhado popularidade entre os trabalhadores brasileiros.



Você também pode gostar:

Isso se deu principalmente depois dos serviços relacionados a essa modalidade fornecidos por grandes bancos, como é o caso do Nubank.

Para utilizar essa modalidade, é necessário aderir a ela, proporcionando aos trabalhadores uma flexibilidade inédita em relação ao acesso aos seus recursos.

No ano de 2022, aproximadamente R$ 12,7 bilhões foram sacados através dessa modalidade, indicando sua crescente aceitação.

Com essa alternativa, o trabalhador tem a oportunidade de sacar uma porcentagem do saldo da sua conta do FGTS anualmente. O valor varia de 5% a 50%, no mês correspondente ao seu aniversário.

Essa flexibilidade permite que os trabalhadores planejem melhor suas finanças, usando os recursos quando mais precisam. No entanto, é importante notar que o restante do saldo permanece retido por um período de 25 meses.

Após esse período, o trabalhador pode optar por continuar utilizando essa modalidade ou escolher retornar ao saque rescisão, que é o padrão do FGTS.

Assim, gerenciar suas finanças de forma mais eficaz e atender às suas necessidades financeiras imediatas algumas instituições financeiras como o Nubank estão oferecendo condições especiais,

Você pode se interessar em ler também:

Características gerais da antecipação do benefício pelo Nubank

Primeiramente, é essencial compreender que essa antecipação do Nubank se trata de um empréstimo. Dito isso, vamos explorar os detalhes dessa opção:

Ampla Possibilidade de Antecipação: Os trabalhadores têm a chance de antecipar até 12 parcelas do do saque de seu Fundo de Garantia por Tempo de Serviço pelo Nubank , o que equivale a 12 anos de saque;

, o que equivale a 12 anos de saque; Saldo do FGTS como Garantia: O saldo existente no FGTS funciona como uma garantia para o pagamento do empréstimo, proporcionando assim segurança tanto para o trabalhador quanto para a instituição financeira;

Rapidez na Disponibilidade dos Fundos: Uma das vantagens notáveis é a velocidade na disponibilidade dos fundos. É possível ter a quantia prevista para os próximos saques em apenas um dia útil após a solicitação;

Taxa de Juros Acessível: A taxa de juros para essa modalidade de empréstimo no Nubank é de 2.05% ao mês, o que pode ser considerado razoável em comparação com outras opções disponíveis no mercado;

é de 2.05% ao mês, o que pode ser considerado razoável em comparação com outras opções disponíveis no mercado; Regras para Saques: Para contas com saldo de até R$ 500, é liberado o percentual de 50% do valor. Todavia, para saldos maiores a R$ 500, é possível sacar uma parcela fixa adicional, o que oferece flexibilidade aos trabalhadores;

Observações importantes sobre o Saque Aniversário pelo Nubank

É fundamental lembrar que, ao optar pelo saque aniversário, em caso de demissão sem justa causa, o trabalhador receberá apenas 40% da multa do FGTS. Isso pode afetar a segurança financeira em casos inesperados.

Além disso, para aqueles que planejam financiar a compra de um imóvel utilizando os Fundos pelo Nubank, é importante notar que o saldo disponível será reduzido devido à antecipação. Logo, esse é outro aspecto que deve ser levado em consideração no planejamento.

Em resumo, a antecipação do FGTS pelo Nubank pode ser uma opção interessante para quem busca recursos financeiros de forma rápida, com uma taxa de juros razoável.

Contudo, é vital estar ciente das regras, especialmente no que diz respeito ao saque aniversário e ao impacto no financiamento imobiliário, para tomar decisões financeiramente informadas.