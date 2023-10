Saquon Barkley deixa claras suas intenções no Giants: não quero ser negociado

Ccom o NFL prazo de negociação se aproximando rapidamente, Saquon Barkley deixou claro que não quer sair do Gigantes de Nova York.

Barkley e os Giants são os anfitriões do Comandantes de Washington no domingo, enquanto tentam mudar sua temporada. Eles atualmente estão em último lugar na NFC East com um recorde de 1-5.

O jogo será o segundo de Barkley depois de retornar de uma entorse no tornozelo que o manteve afastado por três jogos. Durante a recente derrota dos Giants por 14-9 para o Notas de búfalo no domingo, ele correu 93 jardas em 24 corridas.

Com sua saúde aparentemente no caminho certo, houve sugestões de que os Giants poderiam tentar transferir Barkley, já que o prazo de negociação, que termina às 16h (horário do leste dos EUA) do dia 31 de outubro, está se aproximando.

Michael B Jordan recria de forma impressionante a famosa captura de Odell Beckham Jr

Barkley quer permanecer com os Giants

Apesar dos relatos, Barkley deixou claro que não quer deixar Nova York.

“Sentado aqui, todo mundo sabe como me sinto. Todo mundo sabe que não quero ser negociado”, disse Barkley na quinta-feira.

“Não acho que alguém em sã consciência gostaria de ser negociado em qualquer lugar. Não é uma coisa fácil de fazer. Você tem que se mudar. Tenho família. Adoraria estar aqui.

“Mas, como eu disse, não está sob meu controle. Meu foco é ser o líder que posso ser para esta equipe e colocar tudo no caminho certo.”

O que os gigantes farão?

Embora Barkley possa não querer sair, resta saber se os Giants tentarão transferir jogadores, dado o quão ruim tem sido sua temporada de 2023 até agora.

Depois de uma campanha de sucesso na temporada passada, que viu Nova York chegar aos playoffs e vencer um jogo dos playoffs em seu primeiro ano como técnico principal Brian Dabolltodos os sinais apontam para que uma repetição não aconteça.

Barkley esteve saudável durante toda a temporada passada, mas, apesar disso, ele e os Giants não conseguiram chegar a um acordo sobre um novo contrato de longo prazo.

Em vez disso, os lados concordaram em uma etiqueta de franquia ajustada que incluía US$ 1 milhão em incentivos.

Com Barkley definido para se tornar um agente livre no final da temporada, os Giants têm uma decisão a tomar. Eles podem usar a marca de franquia pela segunda temporada consecutiva ou podem tentar seguir em frente antes do prazo de negociação e olhar para o futuro.

A incerteza significa que a especulação continuará antes do prazo final de negociação, mas enquanto isso, Barkley diz que está focado em outros assuntos.

“Não estou realmente bloqueando. Não posso controlar isso. Não sou capaz de tomar qualquer decisão ou ter alguma palavra a dizer sobre isso”, disse Barkley.

“A única coisa que digo que tenho é a maneira como apareço para trabalhar e como vou lá e competi. Essas são as coisas que posso controlar.”