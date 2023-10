Sara Foster chama aqueles que não apoiam Israel na guerra contra o Hamas

Sara Foster, atriz e filha do magnata da música David Foster, usou as redes sociais para denunciar aqueles que não apoiaram Israel na guerra contra o grupo terrorista Hamas, que está estacionado na Palestina.

Sara Foster chamou aqueles que não apoiavam Israel de ‘não’ humanos

Foster é conhecido por ser ativo em questões políticas e ela recorreu às redes sociais para defender os israelitas, alegando que não apoiava a guerra em geral e afirmou que há pessoas inocentes em ambos os lados do conflito.

Ela postou no IG “Não apoio o assassinato de pessoas inocentes. As pessoas que morrem não são as que estão nesta situação radical. Os amorosos palestinos que conheço não querem isso. O amoroso povo de Israel não quer isso. O Hamas é MAL. Período. Como alguém de qualquer nacionalidade ou raça pode defender isso?” ela compartilhou em sua história no Instagram, ao lado de uma postagem da organização Stand With Us, que luta contra o anti-semitismo e apoia Israel. “

Os relatórios oficiais afirmam que cerca de 1.100 pessoas foram mortas na guerra Israel-Hamas, que começou há poucos dias.

Imagens em primeira pessoa do ataque ao festival do Hamas em Israel: da dança ao tiro

Enquanto isso, Foster também mencionou “Se você está com muito medo de dizer que apoia Israel ou mesmo que não o faça, pelo menos oponha-se contra crianças de 4 anos que são arrastadas para fora de suas camas por uma organização terrorista, e se você não se posicionar contra isso , então você não é humano,“, ela acrescentou em uma história no Instagram.

Sua irmã Erin Foster converteu-se ao judaísmo quando se casou com seu marido Simon Tikhman e também compartilhou a postagem com um emoji de coração partido.

Foster tem sido ativa ao expressar o que ela acredita que deveria mudar, como sua antipatia pelo governador da Califórnia, Gavin Newsom, ao mesmo tempo em que ela mesma é democrata. Durante o podcast “O primeiro podcast do mundo”, que ela compartilha com sua irmã Erin, ela expressou sua opinião.

“Newsom é tipo o pior, se alguém me segue sabe que tenho muitas reclamações da cidade em que moramos e do estado em que moramos, nasci e cresci aqui”, ela elaborou: “Não é tão fácil simplesmente levantar e ir embora”.