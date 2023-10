Schwarzenegger reconhece que seu advogado conseguiu acabar com sua rivalidade com Stallone

Tele famoso advogado das estrelas Jake Bloom foi o arquiteto da amizade entre Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallonedisse o protagonista da saga “O Exterminador do Futuro” na cerimônia fúnebre do advogado.

Durante Flor funeral em 7 de setembro, Arnold lembrou que no início de sua carreira desprezava “Manhoso” devido à intensa competição entre os dois. Naquela época, lembrou ele, eles comparavam todos os aspectos, desde o tamanho dos músculos até o tamanho das carteiras.

Essa rivalidade levou o “Governador” enfurecer-se contra Florescer por ter incluído Stallone no negócio do “Planeta Hollywood” rede de restaurantes temáticos, junto com Bruce Willis e outros investidores.

No entanto, o advogado conseguiu convencer Schwarzenegger que ter Stallone seria bom para os negócios. Após a estreia, as duas estrelas passaram tanto tempo viajando juntas para divulgar a franquia que acabaram se tornando bons amigos.

O ponto de vista de Stallone

Em uma entrevista separada, Silvestre reconheceu que “nos tornamos incrivelmente competitivos. Como Maomé Ali e Joe Frazierou grandes guerreiros percorrendo o mesmo percurso: só havia lugar para um de nós.”

O protagonista de “Rochoso” afirmou que Arnaldo era o rival perfeito para ele porque tinha uma resposta para cada um de seus movimentos cinematográficos. “Ele tinha corpo. Ele tinha força. Esse era o seu caráter”, lembrou.

Bloom e sua influência em Hollywood

O advogadoque morreu aos 81 anos em sua casa em Vale do Sol, Idahoteve algumas das figuras mais proeminentes do Hollywood como clientes.

Durante seu funeral, o produtor Marc Cantão lembrou que em uma viagem para Cubaator Jack Nicholson queria ter uma reunião com o então presidente Fidel Castromas ele só estava interessado em conversar com Florescer.

Além de Cantão, Schwarzenegger, Willis e Stallone, Bloom também representou estrelas como MArtin Scorsese, George Lucas, John Hughes, Ron Howard e Jackie Chan.