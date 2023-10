Scorsese usa ‘Short-Hand’ com De Niro, ‘Long-Hand’ com DiCaprio

Martin Scorsese Os dois meninos de ouro de estão finalmente se reunindo na tela grande – mas parece que ele pode se comunicar um pouco mais facilmente com um ou com o outro… adivinhe quem.

Leonardo Di Caprio revelou a dinâmica no set entre o icônico diretor e seu colaborador de longa data em Robert de Niro – que estrela ao lado de Leo em seu novo filme, ‘Killers of the Flower Moon’, a primeira vez que eles atuarão juntos em um filme de Scorsese.