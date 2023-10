Se você MORA DE ALUGUEL pode estar cometendo erro sobre CONTA DE LUZ

“Nome na conta de luz” se refere ao nome do titular da conta de energia elétrica. Ou seja, a pessoa responsável pelo pagamento das contas de energia de residência ou estabelecimento. Geralmente, o nome do titular aparece impresso na própria fatura de energia elétrica. Mas, como passar a conta de luz para outro nome quando necessário?

É importante lembrar que a mudança de titularidade pode acarretar a revisão das tarifas de energia elétrica e no cálculo de novos valores a serem pagos. Por isso, é importante se informar sobre os procedimentos impostos pela distribuidora antes de entender como passar a conta de luz para outro nome.

Leia mais: COMUNICADO para quem precisa tirar a segunda via da conta de luz Equatorial

Como passar a conta de luz para outro nome: passo a passo

Para passar a conta de luz para outro nome, você pode seguir os passos a seguir:

Reúna a documentação necessária – Para fazer a alteração, você precisará ter um documento de identificação válido com foto e comprovante de residência atualizado em nome da nova pessoa responsável pela conta de luz;

Entre em contato com a distribuidora de energia elétrica – Você pode entrar em contato com a distribuidora por telefone, e-mail ou presencialmente em um dos seus postos de atendimento. Informe que deseja transferir a conta de luz para outra pessoa e pergunte quais são os procedimentos necessários para fazer essa alteração;

Preencha os formulários – A distribuidora pode fornecer um formulário específico para que você preencha com as informações necessárias, incluindo os dados do novo titular da conta;

Envie a documentos – Envie a documentação necessária juntamente com o formulário preenchido para a distribuidora de energia elétrica. Verifique com um distribuidor quais são as formas de envio aceitas;

Aguarde a confirmação – Após o recebimento dos documentos, o distribuidor avaliará a solicitação e confirmar a mudança de titularidade. Esse processo pode levar alguns dias úteis;

Atualize as informações de pagamento – Quando a confirmação da mudança acontecer, é importante que o novo titular da conta de luz atualize as informações de pagamento, incluindo a forma de pagamento e os dados de vencimento.

Lembre-se de que, após o download da conta de luz, a nova pessoa responsável passará a receber as faturas de energia elétrica e será a responsável pelo pagamento das contas. Certifique-se de que todas as informações estejam corretas e atualizadas antes de enviar os documentos para a distribuidora de energia elétrica.

Quais são os canais disponíveis para a solicitação?



Você também pode gostar:

Os canais disponíveis para solicitar a alteração de titularidade da conta de luz podem variar de acordo com a distribuidora de energia elétrica de sua região. No entanto, em geral, as distribuidoras disponibilizam os seguintes canais para solicitação:

Atendimento presencial – Você pode se dirigir a uma das agências de atendimento da distribuidora de energia elétrica de sua região. Verifique no site da distribuidora quais são as agências e seus horários de funcionamento;

Atendimento telefônico – Muitas distribuidoras disponibilizam um serviço de atendimento telefônico gratuito para solicitação de serviços, incluindo a alteração de titularidade da conta de luz. O número de telefone pode ser encontrado na fatura de energia elétrica ou no site da distribuidora;

Atendimento online: alguns distribuidores também oferecem a possibilidade de solicitação de serviços online, por meio do seu site. Verifique no site quais são os procedimentos e as informações necessárias para fazer a solicitação pela internet;

Atendimento por e-mail – Em alguns casos, as distribuidoras podem disponibilizar um endereço de e-mail para solicitação de serviços, incluindo a alteração de titularidade da conta de luz. Verifique no site da distribuidora quais são as informações necessárias e o endereço de e-mail para fazer a solicitação.

Independentemente do canal escolhido, é importante fornecer as informações necessárias e os documentos corretos para que um distribuidor possa atender a solicitação. Assim, terá como passar a conta de luz para outro nome sem maiores burocracias.