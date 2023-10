Uma mudança na Isenção de IPVA 2024 poderá ocorrer devido a uma proposta apresentada à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). Essa proposta visa redefinir quem terá direito à isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) no próximo ano.

Dessa forma, se você possui um veículo e reside no estado de São Paulo, é importante acompanhar a leitura até o final, pois nós vamos contar tudo o que você precisa saber sobre esse assunto.

Se você mora em São Paulo, precisa saber desta mudança na Isenção de IPVA 2024

Conforme dito acima, se você é residente do estado de São Paulo e possui um veículo, é fundamental estar a par de uma mudança substancial que afetará a isenção IPVA em 2024.

Acontece que a proposta do governador Tarcísio de Freitas anunciou, visa modificar as regras de isenção do imposto para o próximo ano em São Paulo.

Assim sendo, a grande mudança é que não haverá mais isenção para todos os tipos de veículos eletrificados, incluindo carros elétricos a bateria. Sendo assim, diferentemente do projeto inicial da Alesp, agora apenas proprietários de veículos movidos a hidrogênio e veículos híbridos com motor elétrico e motor a combustão terão direito à isenção. Claro, caso o projeto de lei receba a aprovação dos deputados.

Veja quais são os veículos elegíveis para isenção

De acordo com o Governo de São Paulo, se receber aprovação, a proposta proporcionará isenção de IPVA para proprietários de ônibus ou caminhões, que são movidos exclusivamente a hidrogênio ou gás natural, incluindo biometano.

Além disso, veículos que usam exclusivamente a hidrogênio ou híbridos com motor elétrico e motor a combustão que utilizem, alternativa ou exclusivamente, etanol também terão direito à isenção.



No entanto, o valor do veículo não poderá superar os R$ 250 mil, e a isenção valerá para 2024 e 2025.

Projeto visa incentivar a utilização de energia limpa e renovável

O Governo de São Paulo alega que a norma tem o objetivo de estimular os investimentos na produção de veículos movidos a energia limpa e renovável no estado. Além disso, pretende incentivar a utilização de veículos com fonte alternativa de energia.

Dessa forma, a expectativa é reduzir a emissão de poluentes e contribuir para a melhoria do meio ambiente.

Confira a tramitação do projeto de lei

O projeto de lei tramita em regime de urgência e tem um prazo de 45 dias para conclusão, após ser reavaliado pelas comissões da Alesp.

Assim, a decisão final dependerá dos deputados estaduais de São Paulo. Dessa forma, a comunidade está atenta a como essa mudança na isenção do IPVA 2024 afetará os proprietários de veículos no estado.

Qual a posição da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE)?

A Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE) expressou sua posição em relação a essa mudança na isenção do IPVA 2024 em São Paulo. Enquanto, a ABVE contesta declarações e ações recentes dos governadores de São Paulo, Tarcisio de Freitas, e Minas Gerais, Romeu Zema, sobre veículos elétricos e híbridos no Brasil.

Ademais, a ABVE enfatiza que a eletromobilidade não ameaça os empregos dos brasileiros. Na verdade, pelo contrário, promove empregos de qualidade e inovação tecnológica na indústria automobilística brasileira. Além disso, ela argumenta que a eletromobilidade não é incompatível com o setor de biocombustíveis, ampliando as opções para uma mobilidade mais sustentável.

Mobilidade sustentável está crescendo no Brasil

É importante notar que o Brasil está experimentando um crescimento significativo no mercado de veículos elétricos e híbridos nos últimos anos. Dessa forma, esses veículos são considerados uma alternativa mais limpa e ecológica em comparação com os veículos movidos a combustíveis fósseis.

Dessa maneira, os proprietários de veículos elétricos e híbridos podem aproveitar benefícios como economia de combustível e redução de emissões de carbono.

Além do mais, as montadoras estão investindo cada vez mais na produção de veículos elétricos no Brasil. Assim, esses investimentos estão criando um conjunto amplo de empresas de veículos, componentes, equipamentos e serviços, com um número crescente de startups surgindo a cada dia.

Benefícios da Isenção de IPVA 2024

Por fim, como é de se esperar, a isenção do IPVA é um incentivo importante para os proprietários de veículos elétricos e híbridos. Isso porque eliminar o pagamento do imposto pode tornar esses veículos mais acessíveis e atrativos para os consumidores.

Além disso, a isenção do tributo é uma maneira de recompensar os proprietários de veículos que escolhem opções mais ecológicas. Contribuindo assim, para a redução das emissões de carbono no transporte.

Agora que você já sabe tudo sobre a mudança na Isenção de IPVA 2024