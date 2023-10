Se você nasceu entre 1964 e 1969, conheça as mudanças nas regras de aposentadoria

A Reforma da Previdência de 2019 trouxe mudanças significativas nas regras de aposentadoria, afetando diretamente aqueles que estão prestes a conquistar esse benefício tão aguardado. Neste artigo, vamos explorar as normas pertinentes e ajudá-lo a determinar qual é a melhor opção para você, nascido entre 1964 e 1969, considerando as regras de transição em vigor.

Regras Permanentes de Aposentadoria por Idade

Após a implementação da Reforma da Previdência, a aposentadoria por tempo de contribuição foi extinta, e a idade mínima para aposentadoria por idade das mulheres foi aumentada. Agora, os homens devem ter 65 anos de idade e as mulheres, 62 anos, ambos com um mínimo de 15 anos de contribuição. Isso significa que a quantidade de contribuições não é mais suficiente, sendo necessário atingir os critérios de idade para se aposentar.

No entanto, é importante destacar a existência das regras de transição, que podem ser vantajosas para aqueles que estão próximos de se aposentar. Vamos explorar algumas dessas regras a seguir.

Regra de Transição do Pedágio de 50%

Se você estava a apenas 2 anos ou menos de se aposentar quando a Reforma da Previdência entrou em vigor, existe a possibilidade de se enquadrar na regra de transição do pedágio de 50%. Isso significa que, no caso dos homens, era necessário ter 33 anos de contribuição antes da Reforma, e para as mulheres, 28 anos de contribuição.

Nesse caso, é necessário trabalhar pelo período restante e pagar um pedágio de 50% para solicitar o benefício. Por exemplo, se você estava a apenas 1 ano de se aposentar, precisará trabalhar pelo ano restante e mais 50% desse tempo, totalizando 1 ano e 6 meses de trabalho adicional.

Regra do Pedágio de 100%

A regra do pedágio de 100% é aplicável aos homens que desejam se aposentar de acordo com essa modalidade. Para se qualificar, é necessário acumular 35 anos de contribuição e trabalhar por um período equivalente ao dobro do tempo que faltava para a aposentadoria. Além disso, é obrigatório ter pelo menos 60 anos de idade.



Para as mulheres, são necessários 30 anos de contribuição e um período de trabalho equivalente ao dobro do tempo que faltava para a aposentadoria. A idade mínima requerida é de 57 anos.

Vale ressaltar que essa regra é válida para os trabalhadores que estavam próximos da aposentadoria quando a Reforma da Previdência entrou em vigor. Por exemplo, se você já tinha acumulado 32 anos de contribuição, faltam 3 anos para atingir os 35 anos necessários para a aposentadoria. Nesse caso, será necessário contribuir por mais 6 anos, pagando um percentual adicional de 100% do tempo.

Regra dos Pontos

A regra dos pontos leva em consideração a idade do beneficiário juntamente com o tempo de contribuição. A pontuação requerida aumenta anualmente. Em 2019, eram necessários 96 pontos para os homens, com um mínimo de 35 anos de contribuição, resultando em uma idade mínima de 61 anos para a aposentadoria.

Para as mulheres, a pontuação necessária era de 86 pontos, com um mínimo de 30 anos de contribuição. Essa pontuação aumenta em 1 ponto a cada ano, tanto para homens quanto para mulheres.

Qual a Melhor Opção para a Aposentadoria?

Não há uma regra de aposentadoria que seja mais vantajosa para todos, pois cada caso é único. É fundamental buscar a orientação de um advogado especialista e realizar os cálculos necessários para determinar qual opção proporcionará o maior valor em relação ao tempo de contribuição.

Lembre-se de que as informações aqui apresentadas são apenas um guia geral. Cada situação requer uma análise individualizada para determinar a melhor estratégia de aposentadoria.

Busque Ajuda de um Profissional

As mudanças nas regras de aposentadoria afetaram diretamente aqueles que estão prestes a se aposentar. É importante entender as regras de transição disponíveis para os nascidos entre 1964 e 1969, a fim de tomar a melhor decisão para o seu caso específico.

Lembre-se de que a aposentadoria é um momento importante na vida de qualquer pessoa, e é essencial buscar orientação profissional para garantir que você esteja fazendo as escolhas certas. Planejar-se antecipadamente e entender as opções disponíveis pode garantir uma transição tranquila para a próxima fase da vida.

Se você tem dúvidas sobre seu direito à aposentadoria ou precisa de mais informações sobre as regras de transição, entre em contato com um advogado especializado em direito previdenciário. E lembre-se, cada caso é único, portanto, é fundamental buscar a orientação correta para tomar a melhor decisão possível.