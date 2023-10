Seahawks contratam Leonard Williams para aumentar a defesa antes dos playoffs

TO prazo de negociação da NFL para 2023 começou bem, com o Seattle Seahawks fazendo uma mudança significativa.

Atacante defensivo Leonardo Williams está em movimento pela segunda vez em sua carreira, já que os Giants fecharam um acordo para mandá-lo para os Seahawks.

O comércio, relatado pela primeira vez por Insiders da rede NFLestá definido para trazer escolhas de draft para Nova Iorque em troca do talentoso atacante defensivo.

Seattle pretende reforçar a defesa

Williansuma força na linha defensiva, dirige-se para Seattleonde se juntará a uma unidade defensiva jovem e ambiciosa.

O Gigantes têm lutado nesta temporada, com um Registro 2-6efetivamente afastando-os da disputa da pós-temporada.

Em troca de Willianso Gigantes estão preparados para receber um Escolha de segunda rodada de 2024 e um Escolha da quinta rodada de 2025.

Este comércio não só proporciona a Gigantes com futuro projecto de capital, mas também lhes oferece algum alívio financeiro.

Willians está atualmente na última temporada do triênio, Contrato de US$ 63 milhões ele se inscreveu novamente 2021.

Ele traz um US$ 18 milhões salário base para Seattleembora exista a possibilidade de que o Gigantes pode contribuir com uma parte dele como parte do comércio.

Isso não é Willians primeiro encontro com uma negociação perto do prazo.

Quatro anos atrás, os Jets o negociaram com o Gigantese agora ele está se movendo novamente, desta vez para o Costa oeste.

Espera-se que ele forneça o Gigantes com alguma flexibilidade financeira, ajudando ao mesmo tempo Seahawks reforçar a sua defesa.

Williams estava no último ano de seu contrato com os Giants

Willians registrou um impressionante 11,5 sacos em sua primeira temporada completa com o Gigantesganhando uma extensão de contrato.

No entanto, em 29 anos e no último ano de seu contrato, sua adaptação de longo prazo ao Gigantes tornou-se incerto.

Com o Gigantes priorizando o seu futuro em detrimento do presente, eles viram o prazo final da negociação como o momento perfeito para tomar uma atitude com visão de futuro.

Por outro lado, os Seahawks estão adicionando Willians em sua defesa, que teve um bom desempenho nesta temporada.

Eles têm estado ativos na contratação de veteranos no meio da temporada, mostrando sua vontade de avançar para os playoffs.