Seahawks envergonham Giants no MNF e demitem Daniel Jones 11 vezes

Rok, cornerback Devon Witherson marcou em um retorno de interceptação de 97 jardas no final do terceiro quarto e o Seattle Seahawks empatou o recorde do time com 11 sacks na vitória por 24-3 sobre o lutador e ofensivamente inepto New York Giants na noite de segunda-feira.

Geno Smith lançou um passe para touchdown de 6 jardas para DK Metcalf no final do primeiro quarto, após um strip-sack do lado defensivo Mario Edwards Jr. preparou um ataque curto e Keneth Walker III marcou em uma corrida de 1 jarda pouco antes do intervalo, quando os Seahawks (3-1) venceram sua terceira vitória consecutiva.

Uma interceptação no quarto período Quandre Diggs marcou um field goal de Jason Myers no quarto período como o Seattle melhora para 6-0 no MetLife Stadiumincluindo a única vitória da franquia no Super Bowl.

A linha D dos Seahawks foi imparável contra os Giants

Bobby Wagner, Jordyn Brooks, Witherspoon e Uchenna Nwosu tinham dois sacks cada. Wagner também teve 17 tackles.

Graham Gano chutou um field goal de 55 jardas para os Giants (1-3), que fizeram um bom tempo em quatro jogos nesta temporada e não se parecem em nada com o time que no ano passado chegou aos playoffs pela primeira vez desde 2016.

Seattle estava com uma vantagem de 14-3 no final do terceiro quarto, quando os Giants passaram de 43 para os Seahawks 5. No segundo e no gol, Daniel Jones tentou acertar Parris Campbell e o recebedor pareceu tropeçar. O passe de Jones foi para Witherspoon, a 5ª escolha geral do draft, e ele marcou um cruzamento quase intocado do lado direito do campo para a esquerda para fazer o 21-3.

O ataque dos Giants tem sido realmente difícil nos últimos dois jogos, com o astro do running back Saquon Barkley afastado devido a uma entorse no tornozelo e o left tackle Andrew Thomas lesionado no tendão da coxa por três jogos.

Os Seahawks não fizeram muito contra a defesa dos Giants. A única movimentação real que eles tiveram foram sete jogadas e 75 jardas pouco antes do intervalo, projetadas pelo reserva Drew Lock, que substituiu Smith depois que ele torceu um joelho e precisou de raios-X. A viagem incluiu um passe de 51 jardas para Noah Fant.

Smith, que voltou para o segundo tempo, finalizou 13 de 20 para 110 jardas. Um Jones maltratado acertou 27 de 34 para 203 jardas. Ele correu 10 vezes para 66 jardas.

O olhar vazio de Daniel Jones após derrota por 40-0 para os Cowboys: “Não foi nosso melhor jogo”@SNYGiants

Um início muito estranho para o jogo Seahawks at Giants na Semana 4

A primeira jogada ofensiva do Seattle na scrimmage durou cerca de cinco minutos. Walker fez uma transferência e foi para a direita. O linebacker interno Bobby Okereke avançou e aparentemente fez um tackle para uma perda de 2 jardas. Por um momento todos no campo pararam.

Walker sentiu que seu corpo nunca tocou a grama e se levantou e correu 20 jardas pelo campo, parou e depois foi até a end zone, onde um árbitro determinou o touchdown.

Houve uma longa revisão da jogada de pontuação e um vídeo mostrou o cotovelo de Walker atingindo a grama. A chamada de touchdown foi revertida.

Lesões no Monday Night Football na semana 4

Seattle: S Jamal Adams sofreu uma concussão na série de abertura depois de levar uma joelhada no capacete ao tentar atacar Jones. Adams estava jogando sua primeira partida desde a ruptura do quadríceps na abertura de 2022. RG Phil Haynes agravou uma lesão na panturrilha e teve que sair ainda no primeiro tempo. G Damiel Lewis (tornozelo) saiu no segundo quarto

Gigantes: O novato C John Michael Schmitz (ombro) e o tight end nº 2 Daniel Bellinger (joelho) deixaram o jogo no primeiro tempo.

O próximo passo para os Seahawks e Giants

Seahawks: Após uma semana de folga, em Cincinnati, em 15 de outubro.

Gigantes: em Miami no domingo.