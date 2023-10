Sean O’Malley chama Tony Ferguson de uma situação de ‘perde-perde’ para Paddy Pimblett

Sean O’Malley seguiu um caminho bastante simples até o topo e está confuso com a direção que Paddy Pimblett está tomando.

Embora O’Malley tenha enfrentado alguns obstáculos desde que foi contratado pela Contender Series em 2017, sua popularidade cresceu consistentemente com cada luta culminando em um nocaute sobre Aljamain Sterling no UFC 292 em agosto passado, que lhe rendeu o campeonato peso galo.

Pimblett também viu sua popularidade explodir desde que saiu da promoção inglesa Cage Warriors e, assim como O’Malley, ganhou seu quinhão de apoiadores e detratores, apesar de vencer suas primeiras quatro lutas no UFC. Em seguida, ele enfrentará o peso leve favorito dos fãs, Tony Ferguson, no UFC 296, em 16 de dezembro, uma luta que atraiu uma ampla gama de opiniões.

O’Malley acha que a parceria de Pimblett com um veterano em dificuldades não traz muitos benefícios para o ousado Scouser.

“A reação inicial foi tipo, ‘Caramba, isso é uma perda para Paddy’”, disse O’Malley em um vídeo no YouTube. “Você vai lá e vence o Tony – que é muito bom, mas está em uma seqüência de seis derrotas consecutivas – então, se você vencê-lo, não receberá o crédito por vencer o maldito Tony Ferguson. Você vai receber crédito por vencer um cara que pensa: você deveria vencê-lo, mas é uma luta perigosa. Não é uma luta tão fácil.

“Vai ser uma luta dura. Tony poderia 100% vencer essa luta. Agora você está perdendo para um cara – quero dizer, pelo menos ainda é o T-Ferg, mas é tipo, é o T-Ferg?

Ex-campeão interino dos leves do UFC, Ferguson, de 39 anos, está atolado no período mais brutal de sua carreira, com seis derrotas consecutivas desde junho de 2019. Essas derrotas ocorreram de várias maneiras desanimadoras, incluindo nocautes brutais, finalizações surpreendentes e desequilibrados. decisões.

Pimblett sairá de uma dispensa de um ano quando entrar no octógono na T-Mobile Arena em Las Vegas, com sua vitória mais recente sendo uma controversa decisão unânime sobre Jared Gordon. Ele abriu como favorito -340, embora vários ex-lutadores estejam dando a Ferguson a chance de causar uma reviravolta, incluindo Chael Sonnen e Daniel Cormier.