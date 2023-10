Sean O’Malley: UFC ‘quer que eu vá ao evento principal, meu próprio show’, espera retorno no início de 2024

Sean O’Malley não dividirá a marca do pay-per-view com ninguém quando retornar para defender seu título peso-galo do UFC pela primeira vez.

Após um impressionante nocaute no segundo round sobre Aljamain Sterling em agosto passado, O’Malley rapidamente voltou sua atenção para uma possível revanche com Chito Vera e deu as boas-vindas a um confronto em dezembro. Vera é a única lutadora a vencer O’Malley na carreira no MMA.

No entanto, O’Malley logo descobriu que, embora o confronto com Vera ainda estivesse em jogo, poderia não acontecer até 2024.

“Eu realmente queria lutar em dezembro”, explicou O’Malley no Show de MMA JRE. “Como quando chamei o Chito em dezembro, mas conversei com o UFC e eles meio que já tinham [plans]. Eles estavam tentando pegar Colby [Covington] e Leão [Edwards] junto.

“Eu perguntei a eles – eles querem que eu vá ao evento principal do meu próprio show, o que eu acho que é demais. Eu estou de acordo com isso.

A luta pelo título de O’Malley com Sterling foi sua primeira luta principal no UFC. O campeão peso galo de 28 anos rapidamente se tornou um dos lutadores mais comentados e populares de todo o plantel.

Embora O’Malley pareça pronto para ser a atração principal de outro pay-per-view, ele não espera que isso aconteça em um card onde dividirá os holofotes com outro campeão do UFC. Isso elimina o local de pouso ideal para sua próxima luta.

“Acho que o UFC 300 é em abril”, disse O’Malley. “Seria um cartão legal de se usar, mas, novamente, eles não vão [to want me as main event]. eu vou adivinhar [I’ll fight again] antes disso, antes do UFC 300.”

O campeão peso pena do UFC Alexander Volkanovski propôs recentemente janeiro para sua próxima luta, mas a promoção ainda não anunciou planos para o ano novo.

O’Malley está se esforçando para defender o cinturão e ainda vê Vera como a adversária que mais deseja para essa luta.

“Eu realmente espero [the UFC] porra, basta dizer ‘vamos fazer isso’”, disse O’Malley sobre a luta com Vera.

“Ainda tenho que ir lá e provar isso. Eu acho que quando você se torna campeão, é como se você fosse campeão? Você tem que defender o cinturão. Você tem que defender a porra do cinturão, então estou ansioso por isso.”