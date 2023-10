Sean Strickland fala em voz alta sobre o pagamento dos lutadores do UFC, implica que o UFC o censurou

Depois de expor em detalhes claros a barganha faustiana que muitos lutadores fazem para ter sucesso no UFC, Sean Strickland estava prestes a dar conselhos – provavelmente sobre como manter a sanidade diante de adversidades insanas.

Então o microfone do campeão peso médio do UFC foi cortado.

Momentos antes, Strickland havia dado alguns conselhos contundentes – praticamente seu estoque e comércio desde que ele passou de meio-médio para o pior pesadelo de todos os censores – a um pai que perguntou como apoiar o sonho de uma criança no MMA.

Não, Strickland disse Rodadas extras o anfitrião TJ DeSantis e o membro do Hall da Fama do UFC Don Frye, que de repente se encontraram na berlinda depois de meia hora de zombarias bem-humoradas do campeão.

O trio estava lá para promover o UFC em uma transmissão ao vivo da Professional Bull Riders, que pertence à Endeavor, controladora corporativa do UFC. De repente, Strickland estava abrindo a cortina sobre como vão os negócios para a maioria dos que lutam na jaula.

Strickland começou da maneira como sempre começa algo: fazendo perguntas que deixam as pessoas desconfortáveis. Nesse caso, foi o quanto Frye ganhou em sua carreira no octógono nos primeiros dias do UFC, No Holds Barred.

“Acho que todos nós queremos saber disso, mano, porque já ouvi muitos caras assim [from] sua vez, e eles me contam quanto ganham, mano, e isso dá vontade de chorar um pouquinho”, disse o campeão com um sorriso.

DeSantis apontou para o prêmio de US$ 50 mil concedido aos vencedores do torneio pelos proprietários anteriores do UFC, Semphamore Entertainment Group. Frye revelou o salário de todos os outros: US$ 500.

A partir daí, partiu-se para a corrida pelo provocador perpétuo.

“Ei, você quer ser um lutador do UFC”, disse Strickland em um vídeo que postou em seu Instagram. “$ 500 dólares. … Mas você sabe, não é muito diferente agora, cara. É engraçado, um cara veio até mim e disse: ‘Ei, sabe, meu filho tem 17 anos, ele treina, quer ser lutador. Você tem algum conselho?’

“Eu disse: ‘Não faça isso’. Ele disse: ‘O que você quer dizer?’ E eu disse, ‘Bem, deixe-me explicar para você, senhor.’ Deixa eu explicar se vocês têm filhos em casa que querem ser lutadores. Deixa eu te explicar a alegria de ser lutador de MMA.

“Eu estava tipo, ‘Você vê o Contendor [Series fighters], o que você acha que eles fazem? E ele disse: ‘Eu não sei.’ Eu digo: ‘Eles fazem cinco e cinco. Se perderem, ganham cinco. E ele disse, ‘Droga.’ Eu digo: ‘Se você perder, adivinhe, você não vai para o UFC’. Então essa vida inteira que você poderia ter passado construindo uma vida, fazendo qualquer outro aspecto da vida, você escolheu treinar luta.

“Então digamos que você conseguiu agora que chegou ao UFC. Bem, ei, adivinhe, o que você acha que eles contratam o cara comum? … Dez e 10 para este homem. Então você chega ao UFC, assina contrato, 10 e 10, e agora luta por 10 e 10, e passou a vida inteira trabalhando por esse objetivo. Você recebe a marca de seleção azul, o UFC no seu logotipo, você consegue todas as pessoas, você consegue tudo isso agora. Então você faz 2-2 e talvez sejam lutas chatas, e o UFC te corta, e agora adivinhe? Você ganhou um total de… $ 60.000 em toda a sua carreira e não tem outra opção, porque não pode ser um lutador de meio período. Você tem que estar em tempo integral.

“Então agora você é um homem de 24 anos que se olha no espelho e diz: ‘Passei minha vida inteira fazendo uma coisa e ganhei US$ 24 mil ou US$ 60 mil. O que eu faço agora? Você vai ensinar cardio kickboxing.

“E isso é uma vergonha para a maioria das indústrias. É como se você fosse uma espécie de Weinstein-d. Eles colocaram esse grande e velho logotipo do UFC – e de novo, eu amo o UFC, pessoal. Eu ganho mais dinheiro no UFC do que f******, quer dizer, eu não sou um homem pobre, pessoal. Eu estaria na categoria dos ricos, o que ainda me choca toda vez que penso nisso. Mas eles colocaram esse grande e velho logotipo e você vende sua maldita alma por isso. Você vende sua maldita alma por isso, cara.

Foi aí que terminou o spot ao vivo, pelo menos no canal do UFC Fight Pass no YouTube que transmitiu o show. Uma busca por Sean Strickland no UFC Fight Pass teve um clipe do campeão dos médios criticando a escolha de Khamzat Chimaev como sua primeira defesa de título. No Instagram de Strickland, ele conseguiu capturar um pouco mais de imagens.

“Quantas pessoas neste esporte acabam não sendo pobres depois de terminarem? E isso não é NFL, pobre… eles não vão ouvir essa merda. Eles não vão transmitir essa merda, mas estou apenas contando como é essa merda.

“Não estamos falando sobre: ​​’Ei, eu estava na NFL, recebi milhões de dólares e joguei com drogas e prostitutas’. Não é disso que estamos falando. Estamos conversando, ganhei $ 60.000. Agora, o que vem a seguir? Então, quando falamos sobre quanto Don Fry ganhou e caramba, é chocante quanto a maioria dos caras ganha.

“Meu conselho para qualquer pessoa, aproveite…”

Na legenda de sua postagem no Instagram, Strickland zombou de seus problemas com o microfone e tentou lançar uma rede mais ampla em torno do problema dos salários mais baixos. Afinal, no início de sua carreira, o jovem de 32 anos comparou ele e outros lutadores do UFC a profissionais do sexo. Strickland sempre acrescentava a ressalva de que, por mais espalhafatoso que fosse o negócio, era aquele que lhe convinha de maneira única.

“Acha que isso foi cortado????” Strickland escreveu. “’Eles não vão transmitir nada disso’ dificuldades técnicas lmao!!! Isso é uma coisa de toda a indústria, Jeff Bezos pode construir um foguete para ir ao espaço, mas não pode pagar mais alguns dólares. Isso não é coisa do UFC, é coisa americana, era o que eu estava dizendo quando a transmissão foi cortada.”

O UFC encarou isso como uma coisa do UFC? Um pedido de comentário da promoção em busca de esclarecimentos não foi retornado.

Abaixo está o clipe que Strickland postou e o link do YouTube para a entrevista do UFC Fight Pass.