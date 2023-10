Secretaria da Fazenda anuncia edital com vagas para superior

Mais um concurso para fiscal aberto. Os interessados deverão se atentar nestas datas. O edital será para nível superior.

As chances sao da Secretaria da Fazenda de Palmeira, município do Paraná.

Sobre o concurso para fiscal

As oportunidades são para cadastro reserva para o cargo de Fiscal Tributário I e sua remuneração inicial é de R$ 4.557,19.

Os interessados do concurso para fiscal precisam ter nível superior. Sobre a carreira, veja as atribuições:

Fiscalizar e acompanhar a arrecadação e a evasão de receita de tributos municipais dos estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de serviços;

Fiscalizar e efetuar diligencias examinando os registros de pagamentos dos tributos nos documentos em poder

dos contribuintes e investigar a evasão ou fraude no pagamento de impostos; lavrar autos de infração e apreensão, bem como termos de exame de escrita, fiança, responsabilidade, intimação e documentos correlatos;

Acompanhar o comportamento das receitas municipais e de transferência e executar atividades que melhorem as receitas públicas;

Sugerir, supervisionar e executar campanhas de esclarecimentos ao público referente a cobrança de tributos

municipais;

Instruir o contribuinte sobre o cumprimento da legislação tributária; verificar, fiscalizar e acompanhar a regularidade do licenciamento de atividades comerciais, industriais e de prestações de serviços; verificar, fiscalizar e acompanhar a regularidade da propriedade territorial urbana e rural no território municipal; acompanhar, registrar e controlar a dívida ativa municipal;

Realizar plantões fiscais e relatórios sobre as fiscalizações efetuadas; fiscalizar, constituir créditos tributários e

cobrar, inclusive aqueles referentes ao Imposto Territorial Rural – ITR, sem prejuízo da competência supletiva da Secretaria da Receita Federal.

Como serão as provas do concurso para fiscal

Os candidatos que buscam oportunidades como Fiscal Tributário I devem se submeter a três etapas de avaliação:



A prova objetiva, com peso classificatório e eliminatório, será avaliada em 120 pontos. Ela consistirá em 45 questões de múltipla escolha que abordarão conhecimentos gerais e específicos, distribuídos nas seguintes disciplinas e critérios:

Língua Portuguesa: 15 questões, com peso 2,00.

Matemática/Raciocínio Lógico: 10 questões, com peso 2,00.

Informática: 5 questões, com peso 1,00.

Conhecimentos Específicos: 15 questões, com peso 3,00.

Demais etapas

Para ser considerado aprovado, o candidato deve obter, no mínimo, 50% do total de pontos da prova objetiva. A fase vai acontecer no dia 19 de novembro.

A avaliação de títulos é de natureza classificatória e será aplicada somente aos candidatos que alcançarem a nota mínima na prova objetiva.

Essas etapas de avaliação visam selecionar os candidatos mais qualificados para a posição de Fiscal Tributário I, considerando suas habilidades, conhecimentos e experiência.

A documentação comprobatória dos títulos será recebida no mesmo dia da realização da prova objetiva. É crucial observar que, após esse período de entrega da documentação, não será permitida a complementação de qualquer documento, nem mesmo através de pedido de revisão e/ou recurso.

Avaliação Psicológica:

A avaliação psicológica terá caráter eliminatório. O candidato será classificado como APTO ou INAPTO. A responsabilidade pela realização deste teste é exclusiva do candidato, que deve apresentar o laudo psicológico na convocação da posse. Para ser considerado apto, o candidato deve atender aos critérios de adequação estabelecidos com base nos requisitos psicológicos necessários e nos restritivos ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo.

Como se inscrever

Os interessados poderão se inscrever através do site da banca, Fundação Unicentro, até 19 de outubro, com taxas no valor de R$ 100,00. Já o período de solicitação de isenção ocorrerá entre 20 e 21 de setembro.

Como se preparar concurso para fiscal

A preparação se dará levando em conta alguns pontos. Depois de conhecer o cargo é importante ler o edital. Verificar os conteúdos que serão cobradas entre os gerais e específicos. Realizar questões anteriores é fundamental para o processo de preparação.

Realize questões anteriores e busque entender os temas em que você tem maior dificuldade.