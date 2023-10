Secretaria de Assistência Social convoca 146 beneficiárias do Cartão CRIA em Penedo para atualizar cadastro

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH) convoca beneficiárias do Programa Criança Alagoana (CRIA) para atualização cadastral do benefício que atende 3.238 famílias em Penedo.

Do total incluído na iniciativa do Governo de Alagoas realizada em parceria com a Prefeitura de Penedo, 146 beneficiárias precisam atualizar o cadastro do Cartão CRIA para evitar o bloqueio do benefício.

Para realizar o procedimento, as beneficiárias que constam na lista abaixo da notícia precisam se dirigir até a sede da Secretaria de Assistência Social, localizada ao lado da Gruta de Nossa Senhora de Fátima, ou no CRAS onde é atendida.

Além do cartão CRIA, a beneficiária precisa levar documento oficial com foto, NIS e comprovante de residência atualizado.

LISTA CRIA