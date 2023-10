Secretaria de Educação abre Concurso Público com quase MIL vagas para vários cargos

Mais um concurso público. Desta vez, as chances são da Secretaria de Educação que informa que as vagas aproximam de mil.

As chances são para vários cargos.

Concurso público

A Secretaria Municipal de Educação de Caucaia, localizada no Ceará, acaba de divulgar o edital que traz excelentes notícias para os profissionais da área educacional.

Com um total de 972 vagas disponíveis, além da formação de um cadastro de reserva, o concurso SME Caucaia oferece oportunidades em diversos cargos, incluindo pedagogos, professores, psicopedagogos e agentes de suporte em educação.

Se você sonha em fazer a diferença na educação e deseja trabalhar em uma cidade vibrante e acolhedora, esta é a sua chance. A variedade de cargos disponíveis garante que profissionais de diferentes áreas da educação possam encontrar o seu lugar neste concurso.

As vagas estão abertas para candidatos de níveis médio e superior de formação, o que amplia as possibilidades para quem busca uma oportunidade no setor.

Recompensas Financeiras Atraentes

Para tornar a oferta ainda mais tentadora, os salários iniciais são competitivos. Dependendo do cargo e da formação, os candidatos selecionados poderão desfrutar de vencimentos iniciais que variam de R$ 1.586,27 a R$ 4.511,06. Não apenas você estará contribuindo para a educação de Caucaia, mas também será recompensado de forma justa por seus esforços.

Este concurso representa uma oportunidade emocionante para aqueles que desejam fazer parte do setor educacional em Caucaia, Ceará. Com quase mil vagas disponíveis e salários atraentes, o edital da SME Caucaia está abrindo as portas para uma carreira promissora na educação. Portanto, prepare-se para essa jornada e faça a diferença na vida dos alunos de Caucaia.



Vagas concurso público

Veja as tabelas de acordo com o cargo:

Nível Superior

CARGOS VAGAS SALÁRIO Pedagogo 05 + 05 CR R$ 2.650,86 Professor de Educação Básica –

Ciências 10 + 10 CR R$ 4.511,06 Professor de Educação Básica –

Educação Física 10 + 10 CR R$ 4.511,06 Professor de Educação Básica –

Educação Infantil 30 + 30 CR R$ 4.511,06 Professor de Educação Básica –

Especial AEE 05 + 05 CR R$ 4.511,06 Professor de Educação Básica –

Geografia 05 + 05 CR R$ 4.511,06 Professor de Educação Básica –

História 20 + 20 CR R$ 4.511,06 Professor de Educação Básica –

Libras 02 + 02 CR R$ 4.511,06 Professor de Educação Básica –

Língua Inglesa 20 + 20 CR R$ 4.511,06 Professor de Educação Básica –

Língua Portuguesa 40 + 40 CR R$ 4.511,06 Professor de Educação Básica –

Matemática 40 + 40 CR R$ 4.511,06 Professor de Educação Básica –

Pedagogo 280 + 280 CR R$ 4.511,06 Psicopedagogo 05 + 05 CR R$ 2.917,23

Nível Médio

CARGOS VAGAS SALÁRIO Agente de Suporte em Educação –

Cuidador 300 + 300 CR R$ 1.586,27 Agente de Suporte em Educação –

Auxiliar de Sala 200 + 200 CR R$ 1.586,27

Sobre as provas

Para garantir que os candidatos inscritos no edital da Secretaria Municipal de Educação de Caucaia, no Ceará, sejam avaliados de maneira justa e completa, o processo seletivo será composto por várias etapas criteriosas. Aqui, detalharemos essas etapas para que você possa se preparar adequadamente e destacar-se na competição.

Etapa 1: Conhecimentos Gerais e Específicos

A primeira etapa, denominada P1 e P2, avaliará os conhecimentos dos candidatos. Na P1, os candidatos enfrentarão 40 questões de conhecimentos gerais. Já na P2, serão 20 questões de conhecimentos específicos relacionados ao cargo desejado. Ambas as provas serão de múltipla escolha, com cinco opções de resposta para cada pergunta. Essas etapas têm caráter eliminatório e classificatório.

Etapa 2: Prova Discursiva/Produção Textual

A etapa P3 é a Prova Discursiva/Produção Textual, também de caráter eliminatório e classificatório. Nesta fase, os candidatos serão desafiados a elaborar um texto narrativo, dissertativo ou descritivo sobre temas atuais. Esta é uma oportunidade para demonstrar suas habilidades de comunicação e argumentação.

Etapa 3: Prova de Títulos

A Prova de Títulos, ou P4, será exclusivamente para candidatos aos cargos de nível superior. Esta etapa ocorrerá após as provas escritas e só será realizada pelos candidatos aprovados nas etapas anteriores. Aqui, os candidatos podem apresentar seus títulos, que serão avaliados para adicionar pontos à sua pontuação final.

É importante ressaltar que a duração das provas objetivas e da Prova Discursiva/Produção Textual será de 4 horas, garantindo um tempo adequado para que os candidatos demonstrem seu conhecimento e habilidades.

Este processo seletivo da SME Caucaia CE é uma oportunidade emocionante para demonstrar suas qualificações e habilidades no campo educacional. Certifique-se de estar bem preparado para cada etapa e aumente suas chances de sucesso.

Como se inscrever

Os interessados no concurso público devem realizar as inscrições no período de 23 de outubro a 30 de novembro, no site da banca organizadora, Cetrede. As taxas foram definidas de acordo com o cargo pretendido, sendo:

R$ 140,00 para os Cargos de Nível Superior, e

R$ 100,00 para os Cargos de Nível Médio.