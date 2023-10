secretaria de educação DESTE estado abre vagas em diferentes áreas

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal está com processo seletivo aberto com o objetivo de formar cadastro reserva para professores em diferentes disciplinas.

Os candidatos aprovados serão contratados de acordo com a demanda da SEE DF, em caráter temporário.

As oportunidades do processo seletivo estão distribuídas entre as seguintes disciplinas de nível superior:

Artes;

Atividades;

Biologia;

Biomedicina;

Ciências Naturais;

Construção Civil;

Contabilidade;

Direito;

Educação Física;

Eletrônica;

Eletrotécnica;

Enfermagem;

Farmácia;

Filosofia;

Física;

Fisioterapia;

Gastronomia;

Geografia;

História;

Informática;

Alemão;

Espanhol;

Francês;

Inglês;

Japonês;

Libras;

Língua Portuguesa;

Matemática;

Música (Canto Erudito, Clarinete, Gaita Cromática, Trombone, Viola de Gamba, Flauta Transversal, Viola, Violino, Acordeon, Tuba, Cavaquinho, Cravo, Fagote, Piano Correpetição, Coro, Orquestra Sinfônica, Banda Sinfônica, Trompa, Trompete, Violão Erudito, Violão Popular, Violoncelo, Piano Popular, Canto Popular, Componentes Teóricos da Música Erudita, Componentes Teóricos da Música Popular, Processos Fonográficos, Documentação Musical, Produção e Vídeo);

Nutrição;

Odontologia;

Psicologia;

Química;

Radiologia;

Sociologia; e Telecomunicações.

O salário oferecido pela SEE DF para o cargo de professor é de R$ 4.941,71 mensais, para docentes da educação básica em jornada de 40 horas semanais.

Os profissionais ainda têm direito aos seguintes benefícios:

Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED (20horas: R$664,28 e 40horas: R$1.268,57);

Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA;

Gratificação de Atividade de Ensino Especial– GAEE;

Gratificação de Atividade em Zona Rural – GAZR

Gratificação de Atividade de Docência em Estabelecimento de Ensino Diferenciado – GADEED;

Gratificação de Atividade de Docência em Estabelecimento de Restrição e Privação de Liberdade – GADERL;

Férias e 13º salário proporcional ao período de trabalho durante vigência do contrato.

Quem pode se inscrever?

Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisa comprovar escolaridade mínima exigida para o cargo, conforme consta em edital, além de ser maior de 18 anos, brasileiro e estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino).



Fora isso, também são exigências do edital que o candidato comprove os seguintes requisitos:

Apresentar atestado de prévia aprovação de aptidão física e mental;

Não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade incompatível com a nova investidura;

Não ser aposentado por invalidez;

Não ter sofrido limitação de atividades;

Não ser servidor investido em cargo comissionado ou função comissionada, exceto se optar pela exoneração;

Não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público ou entidade das esferas federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal;

Apresentar certidão que comprove não possuir condenação transitada em julgado em ação criminal.

Os candidatos aprovados irão atuar em uma das seguintes CREs, escolhidas a critério do candidato no momento da inscrição:

Brazilândia;

Ceilândia;

Gama;

Guará;

Núcleo Bandeirante;

Paranoá;

Planaltina;

Plano Piloto/Cruzeiro;

Recanto das Emas;

Samambaia;

Santa Maria;

São Sebastião;

Sobradinho;

Como fazer a inscrição?

Os interessados em participar do processo seletivo da SEE DF devem realizar a inscrição até o dia 07 de novembro de 2023, diretamente pelo site do IADES, banca responsável pela organização do processo.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 26 e R$ 52.

Atribuições de cargo SEEDF

Professor de Educação Básica

Executar atividades de regência de classe nas modalidades, etapas e atendimentos, de acordo com habilitação específica e executar outras atividades de interesse da área educacional;

Participar da elaboração do Projeto Político Pedagógico -PPP da unidade escolar;

Contribuir para a promoção da igualdade entre os estudantes, considerando a diversidade, sem distinção de raça/etnia, de territorialidade, gênero, sexualidade, convicção política, filosófica ou religiosa, e condições sociais, físicas, intelectuais, sensoriais e comportamentais;

Zelar pela aprendizagem dos estudantes, estabelecendo estratégias e intervenções pedagógicas; executar as tarefas pedagógicas de registro da vida escolar do estudante, em instrumentos próprios definidos pela SEEDF, cumprindo os prazos fixados para entrega de documentos solicitados;

Ministrar as horas-aula e os dias letivos estabelecidos no Calendário Escolar;

Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e à formação continuada; realizar a adequação curricular do estudante, quando necessário;

Assegurar tempos e espaços de reposição dos conteúdos curriculares ao longo do ano letivo aos estudantes com frequência insuficiente;

Elaborar planejamento das aulas e desenvolvê-lo em consonância com o Currículo da Educação Básica e demais documentos norteadores da SEEDF;

Avaliar os estudantes, de acordo com os critérios estabelecidos nas Diretrizes de Avaliação Educacional desta SEEDF;

Entre outras atividades;

Quais as etapas de seleção?

Os candidatos serão avaliados por meio das seguintes etapas:

prova objetiva;

avaliação biopsicossocial;

avaliação de heteroidentificação.

A prova objetiva está marcada para ser aplicada no dia 26 de novembro.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e obter maiores informações sobre o processo seletivo SEE DF 2024.