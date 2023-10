Secretaria de Saúde anuncia Concurso Público com mais de 3 mil vagas e vários cargos

Mais um concurso público anunciado. Desta vez, as chances são para Secretaria de Saúde com mais de 3 mil vagas e vários cargos.

Concurso público da saúde

Uma notícia empolgante para aqueles que buscam oportunidades na área da saúde em Recife, Pernambuco.

Na última quinta-feira, 19 de outubro, o prefeito João Campos (PSB) confirmou a realização do novo concurso da Secretaria Municipal de Saúde de Recife (Sesau Recife PE), que oferecerá um impressionante total de 3.142 vagas.

O prefeito demonstrou um compromisso notável com a saúde da comunidade, encaminhando um projeto de lei à Câmara Municipal para ampliar a Atenção Básica em toda a cidade de Recife.

O objetivo é elevar a cobertura de 59,4% para 100% até o final de 2024. Essa iniciativa ambiciosa visa universalizar o acesso à atenção básica e marcar um momento histórico na cidade.

O projeto inclui a contratação de profissionais de diversas áreas de saúde para reforçar a Estratégia de Saúde da Família.

Embora a distribuição de vagas deste concurso público por cargos ainda não tenha sido divulgada, já foi confirmado que as oportunidades serão destinadas a uma ampla gama de profissionais, incluindo médicos, assistentes sociais, cirurgiões dentistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem e muitos outros.



Além da realização do novo concurso, o projeto prevê a expansão dos horários de funcionamento das unidades de saúde existentes, a convocação de candidatos aprovados em concursos anteriores e a criação de novos cargos.

Essa iniciativa demonstra o comprometimento das autoridades locais com a melhoria da saúde pública e a criação de oportunidades de emprego para a comunidade.

Este é um passo ousado em direção a um sistema de saúde mais abrangente e eficaz em Recife, e o novo concurso da Sesau Recife PE é uma oportunidade única para profissionais da área da saúde contribuírem para essa causa nobre.

Como foi o último concurso público

Em 2019, a Secretaria Municipal de Saúde de Recife (Sesau Recife PE) promoveu um concurso que ofereceu uma variedade impressionante de 695 vagas em vários níveis de escolaridade. A organização do certame ficou a cargo do Instituto AOCP, que desempenhou um papel fundamental na seleção dos novos talentos para o sistema de saúde da cidade.

Para aqueles com ensino médio, as opções incluíam:

Agente de Saúde Ambiental e Combate a Endemias – 1 vaga

Auxiliar em Saúde Bucal – 2 vagas

Para candidatos com ensino médio e formação técnica, as opções eram diversas, abrangendo áreas essenciais da saúde:

Técnico nas áreas de Enfermagem – 389 vagas

Laboratório – Análise Clínicas – 1 vaga

Laboratório – Citotécnico – 1 vaga

Histopatologia – 1 vaga

Imobilização Ortopédica – 1 vaga

Radiologia – 1 vaga

Saneamento – 1 vaga

Saúde Bucal – 2 vagas

Segurança do Trabalho – 1 vaga

Para aqueles com formação de nível superior, as oportunidades do concurso público eram igualmente vastas, cobrindo uma ampla gama de áreas especializadas:

Analista Clínico – 1 vaga

Assistente Social – 2 vagas

Biólogo – 1 vaga

Biomédico – 1 vaga

Cirurgião Dentista – 12 vagas

Enfermeiro – 207 vagas

Engenheiro de Segurança do Trabalho – 1 vaga

Farmacêutico – 2 vagas

Fisioterapeuta – 3 vagas

Fonoaudiólogo – 2 vagas

Nutricionista – 2 vagas

Profissional de Educação Física – 2 vagas

Psicólogo – 3 vagas

Químico – 1 vaga

Sanitarista – 2 vagas

Terapeuta Ocupacional – 3 vagas

Médico em Diversas Especialidades – 49 vagas

Esse concurso público abriu as portas para uma ampla gama de profissionais, cada um desempenhando um papel fundamental no sistema de saúde de Recife. E agora, com o novo concurso a caminho, mais oportunidades emocionantes estão surgindo para aqueles que desejam contribuir para a saúde e o bem-estar da comunidade.

Sobre Sesau

A SESAU (Secretaria de Estado da Saúde) é uma instituição governamental que desempenha um papel fundamental na gestão e coordenação das políticas públicas de saúde em uma determinada região.

Suas responsabilidades abrangem uma ampla gama de atividades relacionadas à promoção da saúde, prevenção de doenças, assistência médica e administração de recursos para garantir o acesso à assistência médica de qualidade para a população.

A SESAU é encarregada da administração de hospitais, clínicas, postos de saúde e outras unidades de saúde públicas. Além disso, ela desempenha um papel central no planejamento e coordenação de planos e políticas de saúde, visando aprimorar os serviços de saúde e garantir a igualdade no acesso à assistência médica.

Também é responsável por promover a saúde por meio de campanhas de conscientização e programas que buscam prevenir doenças e incentivar estilos de vida saudáveis.

Outra função crucial da SESAU é a vigilância epidemiológica, que envolve o monitoramento de surtos de doenças, investigação de casos de doenças contagiosas e a implementação de medidas para conter a propagação de doenças.