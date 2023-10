Secretaria de Saúde de Peenedo realiza Dia D da Campanha de Multivacinação no sábado, 14

A Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) da Prefeitura de Penedo realiza no próximo sábado, 14, o Dia D da Campanha de Multivacinação em pontos estratégicos da cidade.

A mobilização das equipes de vacinação da SEMS Penedo tem como objetivo verificar o esquema vacinal e atualização da caderneta de crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade.

O Dia D da Campanha de Multivacinação acontece durante todo o dia para alcançar o maior número possível de crianças e adolescentes, levando em consideração a importância das vacinas.

Entre os dias 30 de setembro a 13 de outubro, o trabalho da Secretaria Municipal de Penedo aconteceu nos 20 postos de saúde de Penedo, com ações para conscientizar pais e responsáveis sobre a importância de manter as cadernetas dos filhos e filhas sempre atualizadas.

Confira os locais de vacinação do Dia D do próximo sábado, 14

– Praça Santa Luzia

– Praça do Conjunto Mata Atlântica

– Praça da Cohab

– Praça Jácome Calheiros

– Colônia dos Pescadores (Barro Vermelho)

– PSF São José

A campanha oferece imunizantes para poliomielite, meningocócica C conjugada, tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), febre amarela, pentavalente (difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e doenças causadas por Haemophilus influenzae tipo b), varicela, HPV (para quem tem entre 9 e 14 anos de idade), BCG (tuberculose) e covid-19.