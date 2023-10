Secretaria Municipal de Assistência Social lança Programa Alimenta Penedo

O compromisso da gestão Penedo, Crescendo com Seu Povo com a população de baixa renda não para. A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH) lança o programa Alimenta Penedo, focado na distribuição de cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade social.

O investimento do governo Ronaldo Lopes/João Lucas tem como principal objetivo promover a segurança alimentar, ação direta de combate à fome, por meio das demandas que serão solicitadas ao plantão social da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Durante o atendimento na sede da pasta ou nos CRAS, assistentes sociais da SEMASDH irão orientar as pessoas sobre o formulário a ser preenchido e analisarão os dados/documentos, etapas que antecedem a entrega posterior da cesta básica para quem se enquadrar no perfil do Programa Alimenta Penedo.

“Nosso objetivo é levar cada vez mais segurança alimentar para as pessoas em situação de vulnerabilidade social e conseguir atender as demandas que são passadas para o nosso Plantão Social. Com o Programa Alimenta Penedo, teremos o compromisso com a população penedense toda quarta-feira”, afirma Ana Teresa, frisando o dia da entrega das cestas básicas na residência da família beneficiada.

O plantão social funciona de segunda à sexta-feira, das 08h às 13h30, na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada no Largo de Fátima, 464, próxima da Gruta de Nossa Senhora de Fátima; no CRAS Santo Antônio (Rua dos Pescadores, S/N, em frente à nova orla do Barro Vermelho); e no CRAS Senhor do Bonfim (Rua do Bonfim, S/N, em frente ao posto de saúde do Oiteiro.

O Alimenta Penedo é um benefício eventual que será entregue apenas para as pessoas responsáveis por sua família (exceto monoparental), residente no município e em comprovada situação de vulnerabilidade social, com cadastro regular e atualizado no Bolsa Família, mediante apresentação do NIS e documentos pessoais, inclusive comprovante de residência recente.