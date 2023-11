Secretaria Municipal de Saúde promove nesta terça, 31, ação inédita em Penedo: o Dia D Noturno do Outubro Rosa

A Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) realiza nesta terça, 31, o Dia D Noturno em todos os postos de saúde da zona urbana de Penedo e no Centro de Diagnóstico, ação inédita da pasta que conclui a programação do Outubro Rosa 2023.

O trabalho de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama e do câncer do colo do útero será feito com atividades de educação em saúde, testes rápidos, consultas com médicos e de enfermagem, vacinação e a realização de citologia em mulheres de 25 a 64 anos e a solicitação de mamografia.

Já no Centro de Diagnóstico – local onde a SEMS Penedo realizou mutirões do Outubro Rosa -, será feitas mamografias em mulheres de 50 a 69 anos, sem a necessidade de encaminhamento médico e ultrassons mamário para todas as mulheres que estavam com as suas solicitações inseridas no sistema, zerando a fila de espera.

A Secretaria Municipal de Saúde informa que os atendimentos do Dia D Noturno acontecem até as 22 horas e visa atender as pacientes que não puderam realizar consultas ou exames durante o dia.

“Vamos encerrar o Outubro Rosa com essa novidade, que é o Dia D Noturno em todas as unidades básicas de saúde da zona urbana. Vamos realizar exames e promoção à saúde para mulheres que trabalham durante o dia e não conseguem realizar os exames de citologia e mamografia. Caso o médico veja a necessidade da realização da mamografia, essa paciente será encaminhada, de forma imediata, para o Centro de Diagnóstico através do carro da unidade para realizar o exame. Isso é para que possamos dar mais agilidade para um diagnóstico precoce”, disse a Secretária Municipal de Saúde, Waninna Mendonça.

O câncer de mama apresenta alguns sinais como caroço no seio, acompanhado ou não de dor; a pele da mama pode ficar parecida com uma casca de laranja; e também podem aparecer pequenos caroços embaixo do braço. A mulher que observar algumas dessas alterações, deve procurar imediatamente o serviço de saúde mais próximo de sua residência.

