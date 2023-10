Secretário anuncia compromisso com novo edital da categoria

Um novo concurso da Polícia Civil RJ – Rio de Janeiro- pode chegar em breve. Isso porque, o novo secretário, delegado José Renato Torres do Nascimento, fez declarações.

Os anúncios foram realizados nesta segunda-feira, 02 de outubro, durante cerimônia de posse na Cidade da Polícia, na Zona Norte.

Vagas concurso Polícia Civil RJ

Apesar do número de vagas ainda não ter sido revelado, o edital se faz necessário. Veja as declarações:

“A Polícia Civil precisa ser referência em todo o Brasil. A segurança pública a nível nacional passa por diversos problemas. O Rio merece uma polícia una e indefensável em defesa do interesse público”

José Renato, novo titular da Secretaria de Polícia Civil, assegura compromisso de responsabilidade e ação contra desvios de conduta entre os agentes. Ele declarou: “Não seremos coniventes com policiais que não honrarem sua missão”.

O delegado José Renato, que sucede Fernando Albuquerque no cargo, possui vasta experiência no setor público. Com uma trajetória de aprovações em concursos, sua nomeação pode contribuir para aumentar as convocações dos aprovados no concurso PC RJ 2021 e para a elaboração de um novo edital visando a recomposição dos quadros da corporação.

Último concurso Polícia Civil RJ e aumento de vagas

A Polícia Civil do Rio de Janeiro está prestes a ampliar consideravelmente suas oportunidades de emprego com a expansão das vagas em seu atual concurso público.



Inicialmente, o edital de 2021 anunciou 400 vagas, mas o Governo do Rio de Janeiro aprovou um aumento substancial, elevando o número total de vagas para 1.741, conforme oficializado no Diário Oficial do Estado em 24 de maio.

As mudanças na distribuição das vagas por cargo são as seguintes:

Auxiliar de Necropsia: 100 vagas (um aumento notável de 90 em relação às 10 iniciais);

Técnico de Necropsia: 100 vagas (um aumento de 90 em relação às 10 previstas inicialmente);

Investigador: 700 vagas (um acréscimo significativo de 500 em relação às 200 iniciais);

Inspetor: 600 vagas (um incremento expressivo de 500 em relação às 100 vagas previstas inicialmente);

Perito Legista: 87 vagas (62 a mais que as 25 iniciais);

Perito Criminal: 38 vagas (um aumento de 33 em relação às 5 iniciais);

Delegado: 116 vagas (com um adicional de 66 em relação às 50 vagas iniciais).

Essa expansão representa uma oportunidade excepcional para aqueles que desejam ingressar na carreira policial no Rio de Janeiro.

A decisão de aumentar substancialmente as vagas reflete o compromisso do governo em reforçar a segurança e o sistema de justiça no estado, proporcionando mais chances para profissionais qualificados.

Sobre o assunto, o governador Claudio Castro disse:

“Sabemos que a segurança pública é um grande desafio, mas a nossa gestão tem trabalhado, se dedicado, investido muito e vai colocar mais policiais nas ruas. Essa é mais uma promessa que estamos cumprindo. Investir e fortalecer o nosso estado para que ele seja cada vez mais seguro, essa é a nossa prioridade”.

Vagas e salários

A Polícia Civil RJ oferece oportunidades em diversos cargos, abrangendo diferentes níveis de escolaridade, com salários atrativos que podem chegar até R$18 mil.

As primeiras turmas de aprovados já foram convocadas para o curso de formação na Academia de Polícia (PC RJ).

Além disso, durante o período de validade do concurso, está prevista a possibilidade de convocação de mais candidatos aprovados.

Uma segunda chamada para o teste de aptidão física (TAF) e outras etapas já foram realizadas, com o objetivo de disponibilizar um maior número de aprovados para atuar no Estado.

Os vencimentos iniciais para os aprovados no concurso da PC RJ variam de acordo com cada cargo, sendo:

Auxiliar de Necropsia: R$4.606,29;

Técnico de Necropsia: R$5.165,75;

Investigador: R$5.840,37;

Inspetor: R$6.380,29;

Perito Criminal: R$9.924,06;

Perito Legista: R$9.924,06; e

Delegado: R$18.747,95.

Durante o período de curso de formação, os candidatos receberão uma bolsa-auxílio correspondente a 80% do valor do vencimento da classe inicial do cargo, sem qualquer desconto previdenciário

Sobre o novo secretário da Polícia Civil RJ

José Renato Torres do Nascimento traz uma trajetória sólida e diversificada ao cargo de secretário da Secretaria de Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Com uma carreira que abrange tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil, ele construiu uma sólida base de experiência ao longo dos anos.

Sua jornada começou como praça da Polícia Militar do Rio, onde atuou de 1983 a 1985. Posteriormente, em 1985, ele fez a transição para a Polícia Civil, ingressando como detetive de polícia. Sua dedicação e compromisso o levaram a conquistar uma vaga como delegado por meio do concurso da PC RJ.

Ao longo de sua carreira, José Renato ampliou seus horizontes, acumulando experiência em Direito Público com foco em Direito Processual Penal.

Seu envolvimento como professor na Escola do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) e como professor convidado no doutorado do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direitos, Instituições e Negócios (PPGDIN/UFF) demonstra seu compromisso com o compartilhamento de conhecimento e a formação de novos profissionais na área.

O secretário também possui uma sólida formação acadêmica, com doutorado em Direitos, Instituições e Negócios pela UFF e mestrado em Administração Pública pela FGV. Além disso, ele está atualmente cursando pós-doutorado em Ciências Sociais Aplicadas na UFF.