Segredos do passado de Suzanne Somers revelam uma vida problemática

Suzanne Somersa querida atriz conhecida por seu papel na comédia de sucesso Companhia dos Três, teve uma vida repleta de triunfos e tribulações. Em um novo artigo, RadarOnline.com descobriu alguns segredos de seu passado que esclarecem os desafios que ela enfrentou, incluindo turbulência familiar, uma prisão chocante e uma rivalidade amarga com seus colegas de elenco.

Apesar das dificuldades que encontrou, Somers sempre foi conhecida por seu sorriso contagiante. Especialista em cultura pop Chris Mann a descreveu como a “última sobrevivente de Hollywood” que sempre conseguiu encontrar humor em todas as situações. Ela teve uma infância conturbada com um pai alcoólatra, o que prejudicou ela e sua família.

Em seu livro, “Two’s Company: um romance de cinquenta anos com lições aprendidas sobre amor, vida e negócios“, ela revelou os momentos sombrios que viveu, escondendo-se com medo de seu pai abusivo. No entanto, Somers conseguiu encontrar forças nessas dificuldades e as usou como combustível para impulsionar seu sucesso. Ela disse: “Tudo que aprendi como resultado de seu o alcoolismo e as críticas me deram impulso. Agora percebo que sou quem sou por causa do que passamos.”

Somers também falou sobre seu tempo na Three’s Company, lançando luz sobre o drama dos bastidores. A tensão aumentou quando seu colega Joyce DeWitt acusou Somers de tentar roubar os holofotes. Em 1980, Somers e seu marido/empresário, Alan Hamelexigiu salário igual ao de John Rittera estrela do show.

Quando os produtores recusaram, Somers boicotou as gravações, levando à sua eventual demissão. Apesar de ter sido excluída do programa, Somers perseverou e alcançou grande sucesso em outras áreas de sua carreira.

Suzanne teve seu monte de lutas

Em determinado momento de sua vida, Somers se viu lutando como mãe solteira e aspirante a modelo. Ela enfrentou dificuldades financeiras e até devolveu um cheque de aluguel de US$ 250. Isso a levou à prisão em São Francisco em 1970. Felizmente, seu então namorado pagou a fiança e ela acabou devolvendo o dinheiro que devia.

Apesar das dificuldades que enfrentou, Somers conseguiu superá-las e construir um império. Ela obteve sucesso com produtos como o Thigh Master e é autora de vários livros best-sellers. Ela até resistiu a um incêndio devastador que destruiu sua casa em Malibu em 2007.

Suzanne Somers‘ A vida foi cheia de altos e baixos, mas ela nunca deixou que os desafios a definissem. Ela foi uma verdadeira sobrevivente que usou suas experiências como trampolins para o sucesso. Sua história serve de inspiração para muitos que enfrentam suas próprias provações e tribulações. Como Chris Mann disse com propriedade: “Ela sempre riu até o banco”.