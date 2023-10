Segundo investimento do Programa Vida Nova nas Grotas é inaugurado em Penedo

Matéria atualizada às 21h04

A escadaria que liga o Oiteiro ao Jatobá era uma passagem difícil de ser vencida por moradores das duas comunidades, principalmente os mais idosos. Agora, com a conclusão do segundo investimento do Programa Vida Nova nas Grotas em Penedo, a mobilidade segura e agradável está garantida.

A melhoria é consequência da aplicação de R$ 483 mil reais nos serviços entregues nesta terça-feira, 09, pelo Governador Paulo Dantas e o Prefeito Ronaldo Lopes,

A nova escadaria tem corrimão, passeios, meio-fio e canaletas para escoamento correto das águas das chuvas. Pra completar, a pintura colorida na fachada de 51 casas torna o cenário encantador, valorizando os imóveis das famílias que, em sua maioria, são de baixa renda.

Vida Nova nas Grotas melhora qualidade de vida na Brasília de Penedo

“Estamos comprometidos com a interiorização dos investimentos do Estado, levando melhorias e desenvolvimento para as comunidades mais carentes. O Programa Vida Nova Nas Grotas, as obras de pavimentação e drenagem em Penedo, e o Programa Alagoas de Ponta a Ponta, são exemplos concretos desse compromisso. Além disso, temos a parceria com a prefeitura na construção do Complexo de Saúde Hélio Lopes e na reforma de uma escola municipal”, destacou o governador Paulo Dantas para a reportagem da Agência Alagoas.

Ronaldo Lopes também foi ouvido pelo repórter Rafael Maynard e agradeceu ao governador Paulo Dantas pelos investimentos, garantido que a parceria com o Estado será duradoura.

“Gostaria de expressar minha sincera gratidão ao governador Paulo Dantas por seu compromisso e investimentos significativos que estão transformando a realidade de Penedo. O Programa Vida Nova Nas Grotas e os projetos de pavimentação e drenagem em nossa cidade são exemplos concretos de seu apoio inestimável para o progresso de nossa comunidade. Além desses, outros investimentos já vieram para Penedo e essa parceria tem tudo pra ser duradoura”, destacou.

E a próxima etapa do Vida Nova nas Grotas em Penedo já está definida, beneficiando famílias do bairro Castro Alves, mais conhecido como Bititinga.

Texto: Fernando Vinícius/Secom PMP e Rafael Maynart/Agência Alagoas

Foto destaque e inserida na notícia: Edvan Ferreira/Agência Alagoas

Galeria de imagens: Deywisson Duarte/Secom PMP

Vídeo Ricardo Alves/Secom PMP