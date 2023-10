Segundo show de Travis Scott em Raleigh, NC adiado sem explicação

Travis Scott O retorno de John ao mundo das turnês já teve um início difícil – porque seu terceiro show na turnê foi adiado no último minuto… e ainda não há nenhuma palavra sobre o porquê.

O rapper estava programado para se apresentar pela segunda noite consecutiva no sábado na PNC Arena em Raleigh, Carolina do Norte… onde ele havia feito um grande show na noite anterior como parte de sua “Utopia Circus Maximus Tour” na América do Norte – que recebeu ótimas críticas até agora.