Selena Gomez diz que a separação de Justin Bieber a levou a dar um tempo nas redes sociais

SElena Gomez está se abrindo sobre sua separação de Justin Bieber em 2018, revelando que o fim do relacionamento a levou a se concentrar na saúde mental.

A jovem de 31 anos revelou que o desgosto a estimulou a fazer uma pausa nas redes sociais.

“Eu tinha acabado de quebrar meu coração” Gómez disse, falando à Fast Company.

“Eu não precisava ver o que todo mundo estava fazendo.

“Depois, houve aqueles momentos em que não me sentia bem com minha aparência por causa do que via no Instagram.”

Gómezestá dividido de Bieber veio depois de anos de um relacionamento intermitente. Foi nessa época que a estrela de ‘Only Murders in the Building’ foi diagnosticada com transtorno bipolar.

Selena Gomez tira pontos positivos da separação de Justin Bieber

Em seu documentário Apple + de 2022, ‘Selena Gomez: My Mind & Me’, ela surpreendeu muitos ao afirmar que sua separação de Bieber foi a melhor coisa que já aconteceu com ela.

“Tudo era tão público que me senti assombrada por um relacionamento passado que ninguém queria abandonar e então superei isso e não tive mais medo”, disse ela.

“Eu sinto que tive que passar pelo pior desgosto possível e depois esquecer tudo num piscar de olhos, foi realmente confuso.

“Mas eu simplesmente acho que isso precisava acontecer e, no final das contas, foi a melhor coisa que já aconteceu comigo.”

Selena Gomez aproveita a vida de solteira

Logo após a separação, Bieber começou a namorar Hailey Baldwincom os dois se casando até o final do ano.

Quanto a Gómezela namorou O fim de semana por 10 meses em 2017. Ela também estava ligada a Drew Taggart do The Chainsmokers, embora relatos digam que não foi um relacionamento sério.

Desde então, Gómez zombou de seu status de relacionamento, deixando claro que ela é solteira.