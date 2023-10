Selena Gomez preocupada com o romance rápido de Taylor Swift com Travis Kelce

Selena Gomez está supostamente expressando preocupações sobre seu amigo próximo TAylor Swift rápida progressão em seu novo relacionamento com NFL jogador Travis Kelce.

De acordo com uma fonte exclusiva falando ao Page Six, Gómez acredita que Rápido é “movendo-se muito rápido” com o Chefes de Kansas City tight end e acha a abertura de seu romance incomum para o tipicamente privado Rápido.

Rápido33 anos, já teve um relacionamento de seis anos com Joe Alwynque se caracterizava pela privacidade e pela falta de aparições públicas.

As preocupações de Selena

Gómez dizem que ficou surpresa quando testemunhou Rápido passando tempo com Travis mãe, Donna Kelceem uma suíte pública logo após conhecê-la.

Ela também achou estranho que o “Romance” cantor foi visto de mãos dadas Travis em público, à vista dos paparazzi, depois de namorar por menos de um mês.

A fonte explicou ainda que “Venha pegar isto” cantora recusou convites para participar de alguns dos Chefes jogos devido ao seu desejo de evitar o frenesi da mídia que envolve o relacionamento.

Contudo, enfatiza-se que Gómez e Rápido não estão em uma briga por causa dessas preocupações. A amizade deles continua forte, como evidenciado por um recente passeio de sushi em Oeste de Hollywood.

A fonte revelou que de Gomez preocupações decorrem de um lugar genuíno de preocupação com “Tay Tay” bem-estar e a forma como o relacionamento está sendo conduzido.

Jason Kelce também não está tão calmo

Não é apenas Gómez quem está expressando preocupações; segundo o informante, o Haim Irmãs compartilham esses sentimentos. Isto poderia explicar a sua ausência Swift recente noite de garotas com Blake Lively, Brittany Mahomes e Sophie Turner.

Esta não é a primeira vez que alguém próximo ao casal expressa preocupação. Travis irmão, Jason Kelcerevelou recentemente suas preocupações com a situação de seu irmão mais novo estrelato recém-descoberto e o ritmo acelerado do relacionamento.

Rápido e Travis Kelce namoramos desde cedo Setembroe fontes relataram que eles estão se apaixonando rapidamente, por Travis sendo descrito como um verdadeiro cavalheiro.

Representantes para Gomez, Swift e Travis Kelce não forneceram quaisquer comentários sobre o assunto.